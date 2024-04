Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tot welk bedrag mag je in Nederland contant betalen (en hoeveel mag je in huis hebben)?

Contant geld staat ter discussie in Nederland. Zo werkt het demissionaire kabinet aan een voorstel om contante betalingen boven de 3000 euro te verbieden. Op dit moment is dat nog niet zo, dus tot welk bedrag mag je in Nederland contant betalen? En mag je zomaar een ongelimiteerd bedrag aan contant geld in je huis hebben liggen?

Gisteren lieten ministers Steven van Weyenberg (Financiën) en Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer weten dat ze volgende week met de Kamer de mogelijkheden willen bespreken om het verbod op contante betalingen boven de 3000 euro snel ingevoerd te krijgen. De bedoeling was eerst dat dat pas zou gebeuren als er een nieuw kabinet zat, maar daardoor kan Nederland 600 miljoen euro van de Europese Unie mislopen.

Tot welk bedrag mag je contant betalen?

Contant geld wordt in veel winkels in Nederland nog gewoon geaccepteerd, ondanks dat De Nederlandsche Bank (DNB) vorig jaar waarschuwde dat dat in veel winkels ook níet gebeurt. Uit onderzoek waar Metro eerder over schreef, blijkt dat er bij slechts 4 procent van de winkels een pin-only bordje staat.

Maar goed: tot welk bedrag mag je contant betalen? Daarover lezen we op de website van de Rijksoverheid. Op dit moment staat daar geen limiet voor, je mag in principe alle aankopen contant doen. Maar dat betekent niet dat zoiets zonder gevolgen is: als je meer dan 10.000 euro contant betaalt, moet de verkoper een cliëntencontrole doen. Die is bedoeld om witwassen en terrorisme te voorkomen. Het staat winkels of andere verkopers wel vrij om contant geld niet te accepteren.

Als het wetsvoorstel van Yeşilgöz en Weyenberg door de Eerste en Tweede Kamer komt, verandert er dus heel wat. Dan mag je tot 3000 euro contant betalen, daarboven niet. De reden? Het kabinet wil hiermee witwassen voorkomen.

Contant geld in huis

En dan hebben veel mensen ook nog een bepaald bedrag aan contant geld in huis liggen, bijvoorbeeld voor als er een grote pinstoring is of als onderdeel van een noodpakket. Mag je zomaar een ongelimiteerd bedrag aan contant geld hebben liggen? Ongelimiteerd wel, ‘zomaar’ niet. Je mag dus een zo groot of klein bedrag aan contant geld in huis bewaren, maar je moet het boven een bepaald bedrag wél doorgeven aan de Belastingdienst.

In 2024 geldt dat je (als alleenstaande) bedragen boven 653 euro moet doorgeven bij je belastingaangifte. Als je een fiscaal partner hebt, is dat bij bedragen boven 1306 euro, leert de Rijksoverheid ons. Als je thuis cadeau- of waardebonnen hebt liggen, telt de waarde daarvan ook mee. Heb je als alleenstaande dus 560 euro aan contanten liggen, maar ook een waardebon van bijvoorbeeld 100 euro? Dan tel je dat bij elkaar op en moet je het dus aangeven.

Je hebt nog tot 1 mei om belastingaangifte over 2023 te doen. We vertelden je al welke documenten daarbij geld kunnen opleveren én wanneer je geld terug kunt verwachten.

