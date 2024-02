Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Belastingaangifte 2023: deze documenten kunnen geld opleveren

Het is bijna 1 maart 2024. Dat betekent dat de belastingaangifte 2023 voor de deur staat. Met deze documenten ben jij goed voorbereid. Heb jij geen brief ontvangen? Dan is het tóch goed om aangifte te doen. Zo laat je niet onnodig geld liggen.

En wist je dat niet iedereen die recht heeft op huur- of zorgtoeslag, deze ook daadwerkelijk aanvraagt? Zo krijg je de vaakst vergeten toeslagen alsnog uitgekeerd.

Belastingaangifte 2023, voor wie?

Veel mensen zullen de afgelopen periode een blauwe envelop hebben ontvangen, waarin ze zijn opgeroepen binnenkort de aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Maar niet iedereen ontvangt een aangiftebrief. „Toch is het wel verstandig om altijd je aangifte in te vullen”, adviseert belastingexpert Anne Bon van de Belastingbespaarders aan onze collega’s van Manners. Iedereen is zélf verantwoordelijk voor de aangifte.

Zo is de belastingdienst in veel gevallen niet op de hoogte van jouw persoonlijke aftrekposten, waardoor je belastbaar inkomen toch lager zou kunnen uitvallen. In zo’n geval kan het zijn dat je recht heb op een teruggaaf van de Belastingdienst, maar word je niet opgeroepen. De hoogte van een eventuele teruggaaf is afhankelijk van het belastbaar inkomen, legt Bon uit. Heb je recht op een teruggaaf van meer dan 17 euro? Dan krijg je geld van de Belastingdienst terug.

Andersom is het ook mogelijk dat je te weinig belasting hebt betaald. Heb je bijvoorbeeld extra inkomsten gegenereerd als zzp’er of vermogen opgebouwd met crypto? Dat zijn zaken die je zelf moet aangeven bij de Belastingdienst.

Documenten voor de inkomstenbelasting

Zit je klaar voor de aangifte? Veel gegevens zijn automatisch ingevuld. „Het is belangrijk om je ingevulde gegevens goed te controleren, want deze kloppen niet altijd”, stelt de belastingexpert.

Om je gegevens nauwkeurig na te lopen, heb je verschillende documenten en gegevens nodig, vervolgt Bon. Allereerst is het belangrijk dat je een DigiD hebt en een BSN. Daarnaast heb je jouw jaaropgave nodig, waar je alle inkomensgegevens kunt terugvinden. Heb je meerdere werkgevers (gehad)? Verzamel dan alle jaaropgaven.

Ook belangrijk: een overzicht van je binnen- en buitenlandse bankgegevens. Daarmee creëer je overzicht over je totale vermogen, wat belangrijk is voor de eventuele vermogensbelasting. De peildatum voor het vermogen voor deze aangifte is 1 januari 2023. Het heffingsvrije vermogen voor 2023 is 57.000 euro.

Documenten voor huiseigenaren

Ben je eigenaar van een huis? Dan is het ook belangrijk om de WOZ-waarde van je huis te controleren. Voor de belastingaangifte 2023 gebruik je de WOZ-waarde van de woning van 2022. Je kunt de WOZ-waarde checken via het WOZ-waardeloket van Rijksoverheid. Vergeet ook de jaaropgaaf van je hypotheek niet.

Als jij in 2023 een woning hebt gekocht, dan is het ook belangrijk om de zogenoemde nota van afrekening bij de hand te hebben. Daar vind je ook de kosten die je bij de aangifte mag aftrekken, zoals de taxatiekosten.

Belastingaangifte als zzp’er of ondernemer

Ben jij ondernemer of zzp’er (naast eventueel een andere baan)? Dan is het belangrijk om alle inkomensgegevens en facturen te verzamelen. Daarnaast kan De Belastingdienst achteraf een urenregistratie opvragen. Daarom is het als ondernemer belangrijk om een urenregistratie bij te houden. Twijfel je of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting? Doe dan de OndernemersCheck.

💡 De documenten op een rij Je DigiD inloggegevens

Je Burger Service Nummer

De jaaropgaaf van de werkgever

Overige inkomsten

Het jaaroverzicht van de bank

Eventueel: jaaropgaaf hypotheek

Eventueel: notarisafrekening

Eventueel: aftrekposten zoals giften, zorgkosten of notariskosten voor de aankoop van een woning

