Sywert van Lienden doet boekje open over benarde financiële situatie en waarom hij niet eerlijk was

Afgelopen weekend stond er een groot interview met Sywert van Lienden in het Financieele Dagblad. Hoewel de ondernemer miljoenen verdiende aan de beruchte mondkapjesdeal, moet hij nu rondkomen van 15 euro per week. Gisteravond schoof hij aan bij Op1 om zijn verhaal te doen.

Van Lienden werd in een korte tijd een bekende naam door zijn ‘sjoemelpraktijken’, hoewel de ondernemer blijft ontkennen dat hij iets strafbaars heeft gedaan. Van Lienden en zijn compagnons verkochten tijdens de pandemie zo’n 40 miljoen mondkapjes aan de overheid, naar eigen zeggen uit liefdadigheid. Maar die vork bleek later iets anders in de steel te zetten: het drietal zou 30 miljoen euro hebben verdiend met de deal. Van Lienden zou zo’n 9 miljoen euro in zijn zak hebben gestoken.

De drie mannen worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Komende week dient er een rechtszaak tegen hem en zijn compagnons, waarin al het verdiende geld wordt teruggeëist.

Sywert van Lienden bij Op1

„Ik wil heel graag mijn verhaal doen, al jarenlang”, zegt Van Lienden bij de talkshow. „Het is me onmogelijk gemaakt om in de rechtbank mijn verhaal te doen.” Volgens de ondernemer valt hij tussen wal en schip en kan hij zich daarom niet laten verdedigen in de rechtbank. „En dan word je gewoon gepasseerd.”

Hij zegt een advocaat niet te kunnen betalen. „Ik heb geen geld. Er is privé en zakelijk beslag gelegd op al mijn bezittingen. Mijn huis, mijn auto, mijn bankrekening. Ik heb geen recht op rechtsbijstand en de verzekeraar die ik heb, wil niet uitkeren. Ik kan mijn bezit niet verkopen omdat er beslag op ligt. Ik heb al heel lang tegen het Openbaar Ministerie gezegd dat ik wil schikken en verklaren, want ik kan zo niet verder. Ze hebben 100.000 euro vrijgegeven voor een advocaat in de zomer van 2023, maar een maand later is dat door de stichting beslagen.”

Terugbetalen van 9 miljoen euro

Van Lienden is naar eigen zeggen om bereid om de 9 miljoen euro terug te betalen. „Zowel de staat als de stichting weet al lange tijd dat ik heel erg bereid ben om tot een afspraak te komen. Er hebben hele concrete aanbiedingen gelegen. In het geval van de stichting heeft er een aanbod gelegen om alles wat ik heb, zakelijk en privé, ook geld dat ik niet heb verdiend met de mondkapjesdeal, terug te geven. In eerste instantie wilden ze dat aannemen, maar uiteindelijk hebben ze het niet gedaan.” Dat komt volgens de ondernemer omdat ze met een van de zakenpartners geen afspraken konden maken.

Aan hem ligt het niet, zegt hij. „Ze weten dat ze met mij afspraken kunnen maken, maar dat willen ze niet. Dat is het frustrerende.”

Helderheid over deal

Ook op de deal zelf gaat Van Lienden in Op1 nog even in. Want waarom zei hij niet dat hij flink zou verdienen aan de mondkapjes? „Achter de schermen heb ik daar altijd helderheid over gegeven. Niet voor schermen, want ik had een geheimhouding getekend op deze deal.”

Het programma laat een paar oude fragmenten zien waarin Van Lienden zegt dat er geen winstoogmerk is en dat hij het ‘om niet’ deed. Presentatrice Margje Fikse: „Het is niet zo dat je niet mocht zeggen dat je een commerciële deal had, je mocht alleen de ins en outs van die deal niet zeggen. Je had prima kunnen zeggen dat je naast de stichting een commercieel bedrijf had.”

Van Lienden blijft volhouden dat hij dat wel heeft gezegd, „ook in het openbaar”. „Ik had de afspraak met het ministerie van VWS dat ik er wat over kon zeggen als de spullen in Nederland waren en op kwaliteit gecontroleerd zouden zijn.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

