Sigaretten verboden in Engeland? Dit is hoe het zit

Een verbod op sigaretten in Engeland, komt dat eraan? Als het aan premier Rishi Sunak ligt wel. Hij wil een rookvrije generatie creëren. Daarvoor heeft hij een voorstel ingediend dat het voor iedereen die in 2009 of later is geboren verboden wordt om ooit tabak te kopen.

Gisteren stemde het Britse Lagerhuis in met de plannen van de premier. 383 parlementariërs stemden in met het voorstel, 67 stemden tegen.

Verbod op sigaretten?

Nu het Lagerhuis heeft ingestemd met het voorstel, is een belangrijke horde genomen om het voorstel een wet te maken. Dat betekent niet per se dat dat ook gaat gebeuren, want de wet kan nog gewijzigd worden in het parlement en het Hogerhuis moet zich er nog over buigen. Liz Truss en Boris Johnson, die Sunak voorgingen als premier van het Verenigd Koninkrijk, hebben kritiek op het voorstel.

Hoe het precies zit? Vanaf 2027 zou de leeftijd waarop je tabak mag kopen elk jaar met een jaar omhoog gaat. De leeftijd ligt nu, net als in Nederland, op 18 jaar oud. Toekomstige generaties zouden niet moeten gaan roken, omdat de leeftijdsgrens steeds hoger wordt. Uiteindelijk zou tabaksverkoop geheel verboden moeten worden.

Metro ging onlangs de straat op met de vraag: moet de verkoop van tabak verboden worden? Dit is wat mensen erover te zeggen hadden:

Ook vapen aangepakt

Het gaat Sunak echter niet alleen om tabak, ook vapen wil hij aanpakken. Gisteren luidde een groep artsen nog de noodklok over vapen in Nederland, dat veel kinderen volgens hen doen. De Britse premier wil het makkelijker maken om winkeliers te beboeten die tabak en vapes verkopen aan minderjarigen. Volgens de Britse overheid zorgt roken voor zo’n 80.000 doden per jaar in het Verenigd Koninkrijk.

Eerder had Nieuw-Zeeland soortgelijke plannen voor een rookvrije generatie, maar nadat een nieuwe coalitie aan de macht kwam werden de plannen geschrapt.

