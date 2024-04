Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld terug na de belastingaangifte? Dit is wanneer je het op je rekening kunt verwachten

Krijg jij geld terug na je belastingaangifte 2023? Je wil dan natuurlijk weten wanneer je dat geld op je rekening kunt verwachten, we zetten ‘t op een rijtje voor je.

Mocht jij je belastingaangifte nog niet hebben ingediend, dan is er nog geen reden tot paniek. Je hebt namelijk tot 1 mei de tijd je aangifte in te dienen. Lukt het niet om voor die tijd aangifte te doen, bijvoorbeeld omdat je nog niet de juiste documenten op orde hebt? Dan kun je op deze manier uitstel aanvragen.

Geld terug na de belastingaangifte

Als je alle benodigde gegevens voor je belastingaangifte hebt ingevuld, krijg je op basis van een proefberekening te zien of je geld terugkrijgt, of moet betalen. Vervolgens krijg je een aanslag inkomstenbelasting. Wie de aangifte voor 1 april heeft ingediend, kan voor 1 juli bericht verwachten. Ontvang je een definitieve aanslag en krijg je geld terug? Dan kun je het geld binnen een week op je rekening verwachten.

Moet ik aangifte inkomstenbelasting doen? Iedereen die een aangiftebrief heeft ontvangen moet aangifte inkomstenbelasting doen.

Ook als je geen brief hebt ontvangen, kan het zijn dat je toch aangifte moet doen. De Belastingdienst is namelijk niet van alles op de hoogte. Wellicht heb jij dankzij aftrekposten recht op een teruggaaf, of is je vermogen hoger dan het heffingsvrij vermogen.

Ook als je voor 1 mei aangifte doet, bestaat de kans dat je al voor 1 juli bericht krijgt. Dat is echter geen zekerheid. De Belastingdienst meldt zelf binnen drie maanden op de aangifte terug te komen.

Betalen of ontvangen

Heb jij recht op een teruggaaf, omdat blijkt dat je te veel hebt betaald? Alle bedragen hoger dan 16 euro worden terugbetaald. Komt je aangifte op bijvoorbeeld 12 euro in de groene cijfers uit? Dan krijg je dit bedrag niet terug. Moet jij geld terugbetalen, maar is dit bedrag lager dan 51 euro? Dan hoef je dit niet terug te betalen.

Hulp bij je belastingaangifte

Heb jij nog geen aangifte gedaan? Dan is het raadzaam om alsnog te doen. „Veel mensen zijn bang voor de blauwe envelop”, vertelde belastingexpert Sylvester Schenk ons eerder. „Maar juist de mensen met een kleiner inkomen, komen vaak in aanmerking voor hogere kortingen of toeslagen.” Zoek iemand die kan helpen, adviseert de expert.

Heb jij hulp nodig bij je aangifte? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om hulp in te schakelen. Je kunt bijvoorbeeld een telefonische afspraak inplannen bij de Belastingdienst, online vragen stellen of aankloppen bij de lokale bibliotheek.

