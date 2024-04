Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel belasting betaal je als loterijwinnaar over prijzengeld

Je speelt al jaren mee met je favoriete loterij of stuurt wekelijks antwoorden van prijsvragen in. En dan is daar ineens de dag: je wint een prijs. Maar hoeveel belasting betaal je eigenlijk over prijzengeld in Nederland?

Annie uit het Brabantse Vlijmen was te zien in Miljoenenjacht als de thuiswinnaar. Presentator Winston Gerschtanowitz verrast haar thuis met een bedrag van maar liefst 43.000 euro. Met het winnen van de prijs heeft Annie één prangende vraag: hoeveel belasting gaat eraf?

Kansspelbelasting

In Nederland kennen we de kansspelbelasting. Deze belasting wordt betaald na het winnen van een prijs. Dit geldt voor geldprijzen uit loterijen, (online) casinospelen of bijvoorbeeld winsten met poker. Niet alleen winnaars betalen kansspelbelasting, ook organisatoren van kansspelen moeten belasting afdragen via dit stelsel. Maar hoe hoog is het bedrag dat je als prijswinnaar afdraagt aan de Belastingdienst?

Belasting prijzengeld

De kansspelbelasting bedraagt sinds 1 januari 2024 in principe 30,5 procent. Toch klopt de Belastingdienst niet bij iedere prijs direct aan. Bij een prijs van 449 euro of minder betaal je geen kansspelbelasting, tenzij het gaat om een prijs die je hebt gewonnen via een online kansspel. Dan kan het zijn dat je aangifte moet doen, als je in één maand tijd meer geld hebt gewonnen, dan ingezet.

Heb je een prijs gewonnen van meer dan 449 euro? Dan betaal je kansspelbelasting. Het kan zijn dat de kansspelorganisator de belasting inhoudt en een nettoprijs communiceert, of de organisator communiceert de brutowinst. Stel dat je een brutobedrag wint van 500 euro, dan betaal je daarover een kansspelbelasting van 152,50 euro (30,5 procent). Stel dat je een bedrag van 25 euro hebt ingezet om mee te spelen, dan is je netto winst 323 euro.

Postcodeloterij Miljoenenjacht-winnares Annie won een bedrag van 43.000 euro. Zij betaalt daarover een tarief van 30,5 procent, wat inhoudt dat zij 13.115 euro belasting moet afdragen. Onderaan de streep wint zij een bedrag van 29.885 euro (en daar is de prijs om mee te spelen niet vanaf getrokken). Win jij bij de Staatsloterij? Dan is het bedrag dat wordt gecommuniceerd wel het bedrag dat je daadwerkelijk wint. Zij dragen namelijk zelf de belasting af.

Online kansspelen

Speel jij een online kansspel met een Nederlandse licentie? Dan regelen zij voor jou de afdracht van de belasting. Speel jij bij een aanbieder die geen vergunning heeft van de Nederlandse kansspelautoriteit, dan dien je aangifte te doen als je meer hebt gewonnen dan ingezet. Stel dat je 200 euro hebt ingezet en 300 euro wint, dan dien je aangifte te doen.

Is de aanbieder van het online kansspel een verstrekker met een vergunning van de Nederlandse kansspelautoriteit? Dan hoef je je aangifte niet zelf te regelen. Benieuwd wie er allemaal werkt onder een Nederlandse vergunning? Dat kun je controleren via de website van de kansspelautoriteit.

Er zijn risico’s gebonden aan deelname aan kansspelen. Meer informatie over de risico’s of op zoek naar hulp? Het Trimbos Instituut helpt je op weg.

