Dit hebben politici als noodpakket in huis bij mogelijke dreiging

Ten eerste: nee, je hoeft niet meteen de dichtstbijzijnde schuilkelder op te zoeken. Wel waarschuwde de NAVO onlangs: de Russische dreiging is aanwezig en Nederlanders moeten zich voorbereiden op ‘het onverwachte’. NAVO-admiraal Rob Bauer zei namelijk dat we in een tijdperk leven waarin „alles kan gebeuren”. Afijn, voorbereiden is altijd goed. Hoe zien de politici in Den Haag dat en hebben zij een noodpakket?

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zwakte de waarschuwing van Bauer recent wel af. Hij zei namelijk dat we geen oorlog op eigen bodem hoeven te verwachten. „We zien geen directe of onmiddellijke dreiging voor een van de NAVO-bondgenoten.” De Telegraaf deed een rondvraag in Den Haag: zijn politici een beetje voorbereid?

Noodpakket in huis

Mirjam Bikker, fractievoorzitter van de ChristenUnie, is voorstander van „een noodpakketje paraat hebben”. „Stel dat er een digitale hack is, of wat ook, wat een tijdelijke verstoring zou opleveren, waarvan ik natuurlijk hoop dat dat niet gebeurt, dan is het best slim om zo’n noodpakketje paraat te hebben.” Ook bij de Bikkers thuis ligt zo’n noodpakket, al noemt de politica dat ze wel „de batterijen weer even moet checken” van de zaklamp.

Gijs Tuinman, tweede Kamerlid voor de BBB, haalt het voorbeeld van de wc-rollen tijdens de coronaperiode aan. „Die waren binnen twee keer knipperen uitverkocht, dus dat je wat voorraad hebt in huis, komt eigenlijk altijd wel goed uit.”

🆘 Wat hoort er in een standaard noodpakket? Het is dus niet nodig om in de paniekstand te schieten, maar enige mate van voorbereiding is voor iedereen goed. Dit zit onder meer in een standaard noodpakket: Zaklamp

Contant geld

Radio op batterijen

Water, 3 liter per persoon per dag

Eten dat lang houdbaar is

EHBO-doos

Fluitje

Kaarsen en lucifers Meer over een noodpakket en wat daarin moet, lees je hier.

Joost Eerdmans: ‘Opblaasboot op zolder

Voor Joost Eerdmans, de voorman van JA21 (dat momenteel geen zetel in de Tweede Kamer heeft), is het alleen maar goed als mensen goed voorbereid zijn. „Je moet jezelf in ieder geval veiligheid en comfort bieden, wie weet voor langere tijd vanuit huis.” Zo noemt hij water, drinken, een rantsoen „waarmee je jezelf kunt redden”.

In huize Eerdmans zelf is onder meer „water en eten voor langere tijd, batterijen, een zaklamp” aanwezig. „We hebben zelfs een boot op zolder liggen, een opblaasboot. Dan kun je ook wegkomen als het water stijgt.” Hij noemt dat hij op het laagste punt van Nederland woont, „dus mocht het water hoog komen, kunnen we wegvaren”.

De staatssecretaris van Defensie, Christophe van der Maat, dat „de signalen die je hoort laten zien dat we ons moeten voorbereiden op het zwartste scenario”. Onder die voorbereiding valt volgens hem „extra munitie kopen, krijgsmacht verbeteren en het herstel maximaal te laten zijn”. Er staan volgens hem „te veel” vacatures open bij Defensie, die op een manier vervuld moeten worden. Zo noemt hij het voorbeeld van Zweden, waar jongeren een verplichte enquete moeten invullen, waarin ze kunnen aangeven of ze op vrijwillige basis een jaar lang bij Defensie willen.

