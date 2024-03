Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gaat contant geld verdwijnen? Dit zegt onderzoek erover

Verdwijnt het of verdwijnt het niet? Contant geld is de laatste jaren steeds meer in opspraak. Vorig jaar waarschuwde De Nederlandsche Bank (DNB) al dat er in te veel winkels geen contant geld meer wordt aangenomen. Maar vooralsnog is er goed nieuws voor de liefhebbers van cash: het aantal winkeliers en dienstverleners dat contant geld accepteert, is vorig jaar onveranderd gebleven.

Bij parkeergelegenheden, bioscopen en apotheken is het overigens een ander verhaal. Daar wordt steeds minder vaak contant geld geaccepteerd.

Contant geld

Volgens nieuw onderzoek van DNB stuitte maar slechts vier procent van de mensen bij Nederlandse winkels op een pin-only bordje. Winkeliers die wel contant geld aannemen, doen dat volgens de DNB vooral uit klantvriendelijkheid.

Winkeliers en ondernemingen vinden het aannemen van contact geld vaak niet zonder risico’s, zo blijkt uit het onderzoek. Zonder contant geld is er namelijk minder kans op een overval of inbraak en diefstal door personeel.

Mede hierdoor nemen steeds meer bioscopen, parkeergarages en apotheken geen contant geld meer aan. Vooral bij parkgarages gaat het hard. In 2022 kon je bij 16 procent van alle garages niet meer met cash betalen, inmiddels is dat gestegen naar een kwart.

Acceptatieplicht

Vorig jaar kwamen de SP en de SGP met een voorstel om winkels te verplichten contante betalingen te accepteren. „Het is heel belangrijk dat kwetsbare groepen zo goed mogelijk mee kunnen doen in onze maatschappij”, zei SP-Kamerlid Mahir Alkaya destijds tegen de NOS. „Je wil niet dat mensen straks geen patatje of boek meer kunnen kopen omdat ze in het digitale betalingsverkeer niet goed kunnen meekomen.”

Inmiddels buigt de Europese Unie zich over deze acceptatieplicht. Mocht deze plicht er komen, dan zouden alle winkeliers in de EU verplicht contant geld aan moeten nemen.

