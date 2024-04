Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Te warme of te koude wijn? Met deze regel is de temperatuur altijd goed

Er valt veel te zeggen over wijn en hoe het te drinken. Welke temperatuur moet wijn bijvoorbeeld zijn? En hoe bereik je die zonder al te veel moeite? Er bestaat een regel voor, en dit is ‘m.

Zeg dus maar vaarwel tegen te warme of te koude wijn. Wist je overigens dat dit de reden kan zijn voor hoofdpijn na het drinken van rode wijn?

Serveertemperatuur

Als het gaat om de temperatuur van de alcholische drank, dan worden witte wijnen en rosés te koud gedronken, schrijft Metro UK. „We laten ze afkoelen tot onbeduidendheid”, klinkt het. Als het over rood gaat, is die vaak te warm en dat zorgt voor een „slappe en vlakke” smaak, maar in een te koude rode wijn worden fruitsmaken nietig.

Daarom delen zij dé regel voor de beste temperatuur. Kijk je bijvoorbeeld naar wit en rosé, dan deelt Metro UK dat het verhogen van de serveertemperatuur ervoor zorgt dat smaakcomponenten verdampen en rechtstreeks naar onze neus stijgen.

De regel voor de beste wijn-temperatuur

De regel is best simpel, en luidt de ’20/20′-regel. Wat het betekent? 20 minuten voordat je een fles witte wijn of rosé drinkt, haal je hem uit de koelkast. En 20 minuten voordat je een fles rood drinkt, zet je hem ín de koelkast. Het enige wat je hier voor nodig hebt is een timer, een fles wijn en een koelkast.

En ben je uit eten en zit de fles in een ijsemmer? Verwissel het wit en rood in de ijsemmer telkens 20 minuten. Zo zou je nooit meer last moeten hebben van een te koude of te warme drank en kun je er onder optimale omstandigheden van genieten.

