In deze functies en beroepen werken we het vaakst thuis

Voor de één is thuiswerken niet meer dan normaal, voor sommige werkenden is het ondenkbaar. Zo zul je een zorgmedewerker niet snel vanuit de huiskamer zien werken. In deze beroepsgroepen werken we het vaakst thuis.

Mocht je op zoek zijn naar een nieuwe baan – wellicht een waarbij je vaker thuis kunt werken – dan kunnen deze drie lessen van recruiters je helpen bij het sollicitatieproces.

Thuiswerken in Nederland

In 2023 waren er zo’n 5,1 miljoen Nederlanders die soms of meestal vanuit huis werkten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de praktijk komt dat neer op 52 procent van alle werkenden in 2023. Het CBS heeft onderscheid gemaakt tussen werkenden die soms thuiswerken en werkenden die meestal thuiswerken. Soms thuiswerken verwijst naar een thuiswerktijd van maximaal de helft van de gewerkte uren, meestal thuiswerken verwijst naar meer dan de helft van het aantal werkuren.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van het aantal thuiswerkers sinds 2021 in Nederland.

Jaar Meestal Soms Totaal aantal thuiswerkers 2021 1,9 miljoen 3,1 miljoen 5 miljoen 2022 1,5 miljoen 3,5 miljoen 5 miljoen 2023 1,3 miljoen 3,8 miljoen 5,1 miljoen Bron: CBS

Koplopers werken vanuit huis

Niet ieder vakgebied werkt evenveel thuis. Zo zijn het voornamelijk ICT’ers die veel werk vanuit huis werk hebben verricht. Binnen de ICT werkte vorig jaar 91 procent van de werknemers soms of meestal thuis. Bij werkenden met een creatief of taalkundig beroep was dat in 2023 bijna 87 procent.

Vakgebied Thuiswerkers totaal (%) Meestal (%) Soms (%) ICT 91,5 40,5 51 Creatief en taalkundig 86,8 37 49,8 Managers 82,3 10,9 71,4 Bedrijfseconomisch en administratief 73,9 21,9 52,0 Openbaar bestuur, veiligheid en juridisch 68,3 16,9 51,4 Pedagogisch 62,7 8,0 54,7 Commercieel 46,4 12,6 33,8 Zorg en welzijn 44,3 5,7 38,6 Agrarisch 42,1 25,6 16,5 Technisch 39,4 6,9 32,5 Overig 27,9 12,5 15,4 Dienstverlenend 14,6 5,2 9,4 Transport en logistiek 5 0,9 4,1 Bron: CBS

In bijna alle beroepsgroepen is het aantal thuiswerkers afgenomen sinds 2021, meldt het CBS. Dat is grotendeels te wijten aan de afgenomen coronamaatregelen. Gemiddeld genomen werken thuiswerkers zo’n 15 uur per week vanuit huis, wat in de praktijk neerkomt op twee werkdagen. In totaal maakt het aantal thuiswerkuren een vijfde uit van alle gewerkte uren op de arbeidsmarkt.

Nederland is koploper thuiswerken binnen de EU, waarbij in totaal meer dan de helft van de werkenden meestal of soms thuiswerkt. Op nummer twee volgt Zweden met een kleine 45 procent en op drie staat Finland met 40,1 procent.

