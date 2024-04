Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat maakt een werkgever een goede werkgever? Dit zeggen werknemers

Wat maakt een werkgever een goede werkgever? Het antwoord op die vraag is voor iedereen anders. Maar uit onderzoek blijkt dat werkgevers en werknemers over het algemeen een ander antwoord geven op die vraag. En laat dat nu net een mismatch vormen.

Niet alleen als het gaat om goed werkgeverschap blijken de ideeën van werkgevers en werknemers uit elkaar te liggen. Ook als het gaat om alternatieven voor salarisverhoging hebben werkenden niet altijd dezelfde wensen als de werkgever, bleek uit eerder onderzoek.

Een goede werkgever, wat is dat?

Werkgevers en werknemers hebben een andere prioriteitenlijst als het gaat om goed werkgeverschap. Dat blijkt uit onderzoek van Circula, uitgevoerd onder werkgevers én werknemers. Voor 59 procent van de werknemers staat een gezonde werk-privébalans bovenaan de prioriteitenlijst, als het gaat om goed werkgeverschap. Opvallend genoeg denken werkgevers zelf dat de onderlinge band met collega’s het belangrijkst is voor een goede werkgever.

Voor een gezonde werk-privébalans vindt de werknemer een aantal dingen belangrijk. Bijvoorbeeld begrip vanuit de werkgever voor een thuissituatie is van belang, maar ook flexibele werktijden horen daarbij en duidelijkheid over verantwoordelijkheden is belangrijk. Zo’n 90 procent van de werknemers vindt dat de gezonde werk-privébalans ook een bijdrage levert aan de mentale en fysieke gezondheid.

Goed werkgeverschap

Voor de werkgever en werknemer betekent goed werkgeverschap dus niet altijd hetzelfde. In onderstaande tabel vind je de verschillende wensen van de werknemer omtrent goed werkgeverschap.

Werknemer Hoogste prioriteit goed werkgeverschap Werk-privé balans 59 procent Salaris 58 procent Band met collega’s 42 procent Bedrijfscultuur 40 procent Vertrouwen in directe manager 23 procent Bron: Circula

Zo heeft slechts 28 procent van de werkgevers een gezonde werk-privébalans hoog op de prioriteitenlijst staan, als het gaat om goed werkgeverschap. Juist 63 procent van de werknemers vindt dat de werkgever hierin wel een belangrijke rol speelt en ook een bijdrage aan zou moeten leveren.

Werkgever Hoogste prioriteit goed werkgeverschap Band met collega’s 49 procent Bedrijfscultuur 46 procent Salaris 36 procent Werk-privé balans 28 procent Vertrouwen in directe manager 21 procent Bron: Circula

Belangrijk dus dat werkgevers en werknemers met de neuzen dezelfde kant op wijzen, als het gaat over de prioriteiten om een goede werkgever te zijn. Heb jij last van een negatieve leidinggevende? Lees via onderstaand artikel hoe je daar het beste mee omgaat, volgens psycholoog Sabine Klaver.

