Geen salarisverhoging? Deze beloningen accepteren werkenden ook

Bijna iedere werknemer wil op een bepaald punt van hun carrière groeien; in functie, in salaris of op persoonlijk vlak. Maar wat als je als werknemer alles op alles hebt gezet om een salarisverhoging te krijgen, maar dat (op dat moment) dat niet mogelijk blijkt? Dan zijn er alternatieve vormen van promotie, die werkenden ook accepteren, blijkt uit onderzoek.

Wil jij graag het gesprek over salarisverhoging aangaan, maar wil je goed beslagen ten ijs komen? We vroegen LinkedIn carrière expert Laura Horssen om tips. Deze strategieën zorgen voor een succesvolle salarisonderhandeling.

Geen ruimte voor salarisverhoging

Wat als je je aanvraag voor salarisverhoging tot in de puntjes hebt voorbereid en dan alsnog een ‘nee’ te verduren krijgt? Dat kan natuurlijk een grote domper voor je zijn, zeker als je goed hebt nagedacht over de salarisverhoging en je vindt dat je deze ook verdient.

Toch zijn er dan nog mogelijkheden voor zowel de werkgever als de werknemer waardoor je de onderhandeling op een later moment toch weer kunt hervatten. Arbeidsbemiddelingsbureau Robert Half deed onderzoek naar welke alternatieve vormen van promotie voor zowel voor de werkgever als de werknemer tot de mogelijkheden behoren. Ook als salarisverhoging er op dat moment niet in zit.

Alternatieve beloningen voor de werknemer

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat een groot deel van de werknemers ook alternatieve vormen van promotie zou accepteren, of dat aanbod in ieder geval zou overwegen. Zo zou 60 procent van de werkenden een bonus of omzetaandeel ook accepteren, als salarisverhoging niet mogelijk is. Zo’n 57 procent zou ook akkoord gaan met een eenmalige uitkering. Voor 45 procent van de werkenden zijn flexibele werkuren ook acceptabel.

Daarnaast zou 44 procent van de ondervraagden ook tevreden zijn met een betaalde training en extra ontwikkelingsmogelijkheden. Voor 41 procent zou zelfs een hogere functietitel al voldoende zijn, zonder dat het salaris daarmee stijgt. Daarnaast zou 33 procent ook tevreden zijn met een uitbreiding van hun verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd zou ook 30 procent dit aanbod direct afwijzen. Logisch, als je misschien juist je salarisverhoging hebt aangevraagd omdat je al extra verantwoordelijkheden draagt.

Aanbiedingen vanuit de werkgever

Een aantal van bovengenoemde alternatieve beloningen wordt in de praktijk ook in meerdere of mindere mate aangeboden aan werknemers, als salarisverhoging geen optie is.

Zo’n 51 procent van de werkgevers zou een betaalde training of ontwikkeltraject aanbieden. Het tweede meest voorkomende aanbod zou extra flexibiliteit in werkuren zijn (42 procent). De eenmalige bonus of uitkering zou voor 42 procent van de werkgevers een goede alternatieve beloning zijn om aan te bieden. En 30 tot 40 procent van de werkgevers zou aanbieden de verantwoordelijkheden van de werknemer uit te breiden, een hogere functietitel aanbieden of een bonus of omzetaandeel op tafel leggen.

Flexibele uren worden dus voor zowel de werkgever als de werknemer in sommige gevallen aangeboden of geaccepteerd als een alternatieve beloningsvorm. Maar zou het eigenlijk niet beter zijn terug te grijpen naar een tijd waarin 9 tot 5 de norm was? Dat vroegen we onderzoeker Rutger van den Berg.

