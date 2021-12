De Spaarrekening van Tinie (65): ‘Zuinig leven is een sport geworden voor me’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Tinie (65), die geen hoog inkomen heeft, maar toch 50 tot 100 euro per maand weet te sparen.

Netto inkomen: 1.480 euro per maand (WIA-uitkering door burn-out)

De Spaarrekening van Tinie

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat 5.000 euro op mijn spaarrekening. Verder heb ik 1.000 euro aan aandelen en 600 euro aan crypto’s.”

Ben je daar blij mee?

„Ja, vanwege mijn inkomen ben ik daar trots op. Na veertig jaar werken heb ik nu een WIA-uitkering door een burn-out. Ik heb hierdoor een netto inkomen van 1.480 euro met vaste lasten van 1.100 per maand.

Na al die mooie verhalen met goed betaalde banen en een goed gevulde bankrekening, wilde ik ook mijn versie laten horen. Ik hoop mensen met een kleine beurs een hart onder de riem te steken. Het kan ook anders, zelfs als je nauwelijks geld hebt.”

Hoeveel spaar je per maand?

„50 tot 100 euro. Dat houd ik over per maand door zuinig te leven.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kan omgaan?

„Redelijk goed, vind ik zelf. Ik kan bijvoorbeeld voor heel weinig geld een gezonde maaltijd op tafel zetten, ik vind dit een uitdaging. Het sparen en zuinig leven is inmiddels een sport voor me geworden. ”

Is dit altijd al zo geweest?

„In mijn topjaar verdiende ik 4.800 gulden netto per maand als Office Manager. Maar toen de kinderen kwamen en ik van mijn partner scheidde, ging ik van een gezamenlijk netto inkomen van 7.000 gulden per maand, naar 800 gulden in de maand.

Als alleenstaande ouder met twee kleine kinderen heb je dan geen keus, je wordt vanzelf creatief. Mijn geluk is dat ik uit een arm gezin kom en gewoon een knop heb omgezet. Ik ben niet veeleisend en hoef ook geen luxe goederen of mooie kleding, al vind ik dat natuurlijk wel fijn om te hebben.

Het is niet gemakkelijk geweest, maar je moet roeien met de riemen die je hebt. Speciaal voor de kinderen zorgde ik er bijvoorbeeld voor dat we wel op vakantie konden. Samen met een vriendin huurde ik dan een vakantiehuisje in eigen land.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Het liefst zou ik willen dat ik niet elk dubbeltje hoefde om te keren. Volgend jaar beland ik in de AOW en ontvang ik minder geld. Ik heb weinig pensioen opgebouwd, doordat veel werkgevers failliet zijn gegaan of geen pensioen afdroegen.

Ik hoop dan wel wat meer toeslagen te ontvangen om het een en ander te compenseren, anders zal ik nog zuiniger moeten leven. Mijn huur alleen al is 600 euro per maand. Toch ben ik een tevreden en gelukkig mens. Omdat ik een creatief en spaarzaam type ben, red ik mij wel.”

Wat is je beste spaartip?

„Leef zuinig, maar wel gezond. Doe daarnaast geen onnodige uitgaven. Koop bijvoorbeeld geen kleding als je het eigenlijk niet nodig hebt. Ook helpt het als je veel in de aanbieding koopt en minder vlees eet.

Als je gezond leeft, is de kans ook groter dat je geen aanvullende verzekering nodig hebt. Ik bespaar hiermee 50 euro per maand. Het is wel belangrijk om dan maandelijks 60 euro voor zorg te reserveren, mocht je het toch nodig hebben. Als je dit aan het einde van het jaar niet gebruikt hebt, kun je dit geld op je spaarrekening zetten.”

Wat zou je anderen nog willen meegeven?

„Het geeft een kick om van heel weinig geld rond te komen. Als je leeft naar je inkomen, tevreden bent met wat je hebt, vooral niet kijkt naar wat anderen hebben en elkaar het succes gunt, kun je best een gelukkig leven leiden. Geld is niet altijd zaligmakend. Tevreden zijn met wat je hebt en een goede gezondheid, is het grootste geluk wat er bestaat.

Ik hoop dat mensen die niet veel te besteden hebben en die het leven eerst somber zagen, wat positiever zijn geworden na het lezen van mijn verhaal. Privé help ik mensen regelmatig met budgetteren en verwijs ik ze eventueel, mocht dat nodig zijn, naar schuldhulpverlening.

Ik werk ook al dertig jaar met tussenpozen als vrijwilliger in ons plaatselijke buurtcentrum, zo draag ik mijn steentje bij aan de maatschappij.”

