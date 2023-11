Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Mijn buffer is bijna altijd minimaal 15.000 euro’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 26-jarige Sofie, die altijd minimaal 15.000 euro achter de hand probeert te hebben.

Naam: Sofie

Beroep: leidinggevende uitgeverij

Woonsituatie: eigen huurwoning

Netto maandsalaris: 2500 tot 3000 euro

„Als kind kreeg ik altijd zakgeld. Mijn ouders hebben mij bijgebracht dat je goed moet sparen en dat je niet alles moet uitgeven. Toen ik wat ouder werd, kreeg ik maandelijks 50 euro kleedgeld. Mijn broer kreeg dat niet, want hij vroeg veel minder vaak om nieuwe kleding. Als ik ergens om vroeg, dan zei mijn moeder wel vaak: er staat geen geldboom in de tuin. Of als we eten gingen bestellen en ik wilde sushi in plaats van pizza, dan kreeg ik ook wel te horen dat het geld niet op de rug groeide.”

Er staat geen geldboom in de tuin, zei mijn moeder dan.

„Op mijn 16e ging ik in de supermarkt werken. Via mijn moeder hoorde ik dat ze mensen zochten en diezelfde dag had ik nog een baan. Daar ben ik 5 jaar blijven werken. Een paar jaar tijdens mijn studie heb ik dat ook op zaterdagen volgehouden.

Ik begon als vakkenvuller, later werd ik kassameisje en ik ben geëindigd op de broodafdeling.”

Hoe was het om te werken naast je studie?

„Sommige periodes liep ik vijf dagen per week stage en dan stond ik zaterdag nog zo’n 8 uur achter het brood. Op een gegeven moment ben ik ook vanuit stages aan de slag gegaan als freelance schrijver. Toen moest ik als freelancer mijn financiën beheren, maar dat ging eigenlijk heel goed.

Mijn vader is heel erg van de lijstjes. Hij heeft mij geholpen met Excel-documenten waar ik mijn inkomsten en uitgaven kon bijhouden. Zelf ben ik daar ook heel erg van, dus dat ging eigenlijk wel goed.”

Ben je ook een goede spaarder?

„Ja, sparen lukt mij wel. Thuis was alles altijd goed geregeld. Er was genoeg. Er werd niet met geld gesmeten, maar ik heb ook nooit problemen gehad met geld.

Eigenlijk ben ik nooit blut geweest. Bij vriendinnen hoor ik wel vaker dat dat gebeurt, terwijl zij dan ook echt geen spaargeld meer achter de hand hebben. Het enige wat je dan hebt is een negatief banksaldo van 1000 euro. Daar zou ik heel veel stress van krijgen.”

Vind je het belangrijk een buffer achter de hand te hebben?

„Ja, enorm. Al jaren staat er een redelijk steady bedrag op mijn spaarrekening. Meestal heb ik minimaal zo’n 15.000 euro achter de hand. Eigenlijk heb ik dat nergens specifiek voor nodig en als het mis zou gaan heb ik altijd nog mijn ouders als vangnet. Maar dit geeft mij een veilig gevoel.

Meestal heb ik minimaal zo’n 15.000 euro achter de hand.

En zijn periodes geweest dat het iets lager was. Afgelopen jaar ben ik bijvoorbeeld zeven weken op reis geweest, dan geef je even een periode wat meer geld uit. Toch probeer ik daarna dan weer goed te sparen.”

Heb je weleens geld geleend of schulden gehad?

„Nee, eigenlijk nooit. In 2019 ben ik afgestudeerd en in 2020 ging ik uit huis. Toen kreeg ik het eerste jaar 500 euro per maand van mijn ouders en het tweede jaar 250 euro per maand. Maar dat was een gift. Tijdens mijn studie heb ik thuis gewoond. Ik heb ook nog 4 maanden in Schotland gestudeerd, maar dat hebben mijn ouders ook betaald.

Dat is natuurlijk heel fijn, dat dat kon. Maar ergens vond ik het ook vanzelfsprekend. Niet dat ik er vanuit ging dat zij alles zouden betalen, maar ze hebben wel genoeg. Zij wilden dat betalen en gunden mij die ervaring. En ergens vind ik ook: je kiest zelf voor een kind, dus dan help je (financieel) waar dat kan. Dat is bij ons thuis altijd zo geweest. Mijn ouders willen altijd helpen.”

Je kiest zelf voor een kind, dus dan help je (financieel) waar dat kan.

„Vroeger werkte mijn vader fulltime en mijn moeder 2,5 dag. Inmiddels heeft mijn moeder na een burn-out ontslag genomen en weet ik niet of zij nog gaat werken. Mijn vader werkt nog wel.”

Hoe merkte je thuis dat er voldoende middelen waren?

„Toen ik een jaar of 8 was, hebben mijn ouders een tweede huis gekocht in Zweden. We gingen soms wel 4 à 5 keer per jaar op vakantie. Er waren gewoon geen zorgen en dat merkte ik. Er was ruimte voor leuke dingen en we kregen leuke cadeaus tijdens verjaardagen of kerst.

Toen ik op reis ging, kreeg ik bijvoorbeeld ook een groot bedrag mee. Volgens mij was dat 1000 euro.”

Hoe zou je jouw relatie met geld omschrijven?

„Ik ben wel veel met geld bezig. Niet dat ik mezelf dingen ontzeg, maar ik kijk vaak wel 6 keer per dag op mijn bankrekening.

Tegelijkertijd geef ik ook wel makkelijk geld uit. Als ik aan het einde van de maand eigenlijk geen geld meer heb en iemand vraagt om uiteten te gaan, dan haal ik het geld net zo makkelijk van mijn spaarrekening af.

Meestal spaar ik zo’n 400 euro per maand als mijn salaris gestort is, maar soms boek ik dan dus ook weer een bedrag terug. Andere maanden spaar ik dan weer wat extra.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Ja, dat denk ik het wel. Niet per se omdat ik zorgen heb om geld of de eindjes niet aan elkaar kan knopen. Maar ik vind een groot bedrag op mijn spaarrekening fijn. Ik zou dan bijvoorbeeld weer makkelijker geld uitgeven aan een nieuwe reis. Als je genoeg geld op de bank hebt staan, dan laat je je huurhuis wat makkelijker achter. De huur moet ook als je weg bent natuurlijk gewoon betaald worden.”

Was het lastig een eigen appartement te vinden op de huidige woningmarkt?

„Niet echt. Mijn eerste huis vond ik via via en daarna ben ik verhuisd naar mijn huidige woning. Ik ging toen wel kleiner wonen, maar ook 400 euro per maand minder betalen. De huur vind ik zelf ook wel meevallen: ik betaal 920 euro kale huur en dan komt daar nog 108 euro gas, water, licht bij. En internet komt daar nog bovenop.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Ja, ik ben echt een deler. Ik betaal ook altijd als ik met vrienden uiteten ga, of uit ga. Soms stuur ik achteraf een tikkie, maar als het om een tientje van twee mensen gaat, dan laat ik dat liever zitten. Voor die 20 euro, dat hoeft niet voor mij.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ik denk het wel, voor mij in ieder geval wel. Als ik terugkijk op mijn jeugd en dat bijvoorbeeld vergelijk met sommige mensen die ik ken, dan denk ik niet dat zij ongelukkig waren, maar bij ons was het heel zorgeloos. Geld zorgt er voor dat je wat makkelijker geluk kunt creëren. Financiële ruimte creëert meer ruimte voor rust en plezier.”

