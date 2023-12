Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aanvaller steekt voorbijganger dood in Parijs

Een man is zaterdagavond in de buurt van de Quai de Grenelle in Parijs, niet ver van de Eiffeltoren, argeloze wandelaars te lijf gegaan met een mes en een hamer. Hij stak een persoon dood en verwondde twee anderen.

De politie kon de vermoedelijke dader, die tijdens zijn aanval op de voorbijganger „Allahu akbar” (God is groot) zou hebben geroepen, snel arresteren. Volgens een zegsman is de verdachte in 1997 geboren in Frankrijk en heeft hij de Franse nationaliteit.

De vermoedelijke dader zou bij de autoriteiten bekend staan als radicale islamist en voor psychiatrische problemen, zei een bron bij de politie aan persbureau AFP. De man zou, volgens dezelfde politiebron, verklaard hebben dat hij niet kon verdragen dat in de hele wereld moslims gedood worden.

Volgens Le Parisien is het dodelijke slachtoffer een toerist die zowel de Duitse als de Filipijnse nationaliteit heeft. De gewonde is een Engelse toerist, meldt Le Parisien. Over de tweede gewonde is nog niets bekend.

