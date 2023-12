Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drie mensen, onder wie twee kinderen, omgekomen bij ongeval op A1

Bij een ongeval zaterdagavond op de A1 bij knooppunt Hoevelaken zijn drie mensen, onder wie twee kinderen, om het leven gekomen. De ouders van de twee kinderen (12 en 14 jaar, uit Hilversum) raakten zwaargewond en hun toestand is zorgelijk, meldt de politie.

De bestuurder van een personenauto was frontaal gebotst op een tegemoetkomende andere personenauto. Daarin zat een gezin met vier mensen. De bestuurder van die eerste personenauto, een 19-jarige man uit Roemenië, overleed later in het ziekenhuis.

De melding kwam iets na 22.00 uur binnen bij de politie. Veel hulpdiensten gingen erop af, onder meer twee mobiele medische teams. Ook omstanders boden hulp. De snelweg ging in beide richtingen dicht. De politie voert nader onderzoek uit.

ANP

