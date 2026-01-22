Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lars (31): ‘De grote sextortion-zaak gaat om mijn vriend Mark S. en ik had niets in de gaten’

Hij hóefde het niet te doen. Lars van Eijden doet het echter wel: een podcast maken over zijn vriend Mark S., verdachte in een grootschalige sextortionzaak met vele meisjes als slachtoffer. Lars snapt na twee jaar enigszins hoe het zit, maar liep lang met een vraag die hij maar niet kon beantwoorden: „Ik had jarenlang niets in de gaten. Had ik dit kunnen weten?” Metro sprak met deze nog altijd verbaasde vriend.

De podcast SEXTORTION is vandaag in première gegaan met twee afleveringen (je kunt ze hier horen). Later volgen er meer, omdat Lars van Eijden samen met collega Rick Uilenbroek en strafrechtadvocaat Christian Visser vanaf 3 februari ook de rechtszaak tegen Mark S. – zes zittingsdagen in Groningen – zullen volgen.

In SEXTORTION hoor je het complete verhaal, van toen tot nu. Onder meer slachtoffers, instanties, advocaten, voormalige vrienden en rechtbankjournalist Saskia Belleman van De Telegraaf (momenteel ook in Fase 8: Femicide op tv te zien) komen aan het woord. Wat in de podcast wordt blootgelegd: hoe structureel misbruik zich kan afspelen vlak onder de oppervlakte van een ogenschijnlijk normaal bestaan. Kortom, we zouden allemaal met iemand om kunnen gaan die zich vreselijk misdraagt, terwijl we niets merken.

Wie is Mark S. in de sextortion-zaak?

Mark S., voormalig 32-jarige inwoner van Groningen en Borculo, werd op 10 januari 2024 gearresteerd. De reden was toen nog een vermoedelijke verkrachting. Onderzoek in telefoons en laptops bracht veel, heel veel meer aan het licht. Dertien (!) jaar lang chanteerde Mark S. meisjes online met seksueel getint materiaal. Dit escaleerde in meerdere gevallen tot verkrachting, fysieke dwang en financiële afpersing. Na ruim twee jaar begint de rechtszaak tegen S. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op de tenlastelegging zestien verdenkingen staan, waaronder verkrachting, afpersing, ontucht met minderjarigen en witwassen. Bij deze zaken zijn dertig meisjes betrokken, maar het OM denkt niet álle slachtoffers van Mark S. in beeld te hebben (en niet iedereen deed aangifte).

Een dag voor die 10de januari appte Lars van Eijden Mark S. voor het laatst. Of hij een keer op z’n nieuwe Playstation kwam spelen. Het is er nooit van gekomen.

👇 Wat is sextortion? Sextortion is volgens Slachtofferwijzer een vorm van online seksueel misbruik, dat steeds vaker voorkomt. Het wordt ook wel ‘seksuele afpersing’ genoemd. De term is een samenvoeging van de woorden ‘sex’ en ‘extortion’ (Engels voor afpersing). Er is dus sprake van sextortion wanneer iemand je afperst met gebruik van naaktfoto’s, filmpjes of webcammateriaal. De afperser kan dreigen de naaktbeelden te verspreiden onder vrienden, familieleden of andere bekenden wanneer je niet doet wat de afperser van je vraagt. Wie slachtoffer is, kan natuurlijk bij de politie terecht, maar ook bij Slachtofferhulp.

‘Mark was eigenlijk een heel normale jongen’

De podcast SEXTORTION is van Audiohuis, onderdeel van Mediahuis. Lars van Eijden (31) werkte eerder bij FC Afkicken, waar hij de Cor Potcast en Pantelic Podcast maakte. Als Metro Lars ontmoet, oogt hij ontspannen, maar eigenlijk heeft hij er twee gekke ‘fulltime podcast-weken’ op zitten om de deadline te halen. En er liggen nog twee gekkere jaren achter hem, vanaf het moment dat zijn vriend Mark S. werd opgepakt. „Mark was eigenlijk een heel normale jongen”, verzucht hij nog maar eens. „Iemand zoals jij en ik. Een ‘gemiddelde jongen’ zelfs, in plaats van zo’n zolderkamerridder die je misschien verwacht. Hij hield van net als ik van voetbal, we bezochten veel wedstrijden in binnen- en buitenland. Mark wilde graag de aap op de rots zijn, maar nogmaals normaal. En die werd van de ene op de andere dag opgepakt in een van de grootste sextortion-zaken van Nederland.”

Je zou kunnen zeggen dat het allemaal heel erg in het donker gebeurde.

Ben je erachter gekomen hoe Mark S. buiten jouw beeld en dat van anderen kon opereren?

Lars van Eijden: „Heel divers, zijn levens liepen parallel aan elkaar. Saskia Belleman zei het ook tegen me: ‘Dit soort mensen zijn zo goed in het scheiden.’ Een jaar geleden heb ik besloten om de podcast te gaan maken, maar het eerste jaar heb ik me alleen maar afgevraagd: hoe had ik dit kunnen weten? Hoe langer ik met de podcast bezig ben en achter dingen kom, hoe meer ik snap dat ik het niet heb kunnen weten. Mark was zó geraffineerd. Hij had altijd twee telefoons, maar goed, dat heb ik ook. Als ik bij hem logeerde had hij standaard een laptop naast z’n bed, nou ja, prima. Hij reageerde altijd meteen op appjes, dag en nacht. Maar ook dat doen meer mensen. Uiteindelijk heb ik in dossiers kunnen lezen hoeveel telefoons er in beslag zijn genomen. Tablets, meer laptops die ik nooit gezien heb. Je zou kunnen zeggen dat het allemaal heel erg in het donker gebeurde.”

‘Arabmoney had mijn TikTok geopend’

Is er met terugwerkende kracht een moment waarvan je zou kunnen zeggen: toen had ik het moeten zien?

„Ja. Mark gebruikte heel veel aliassen. Ik verstuurde een keer een TikTok naar twee vrienden, waaronder hij. Als jij de mijne opent, dan krijg ik een melding dat je de TikTok hebt bekeken. Ik kreeg toen een bericht dat Arabmoney hem had gezien. Toen ik er verbaasd naar vroeg, gaf Mark de andere vriend de schuld. In het politiedossier kwam ik later ook Arabmoney tegen. Achteraf had ik hem door die TikTok kunnen hebben. Maar verder? Nooit. Andere mensen uit zijn omgeving konden het ook niet weten. In Borculo gingen wel wat verhalen dat Mark jonge meisjes lastigviel. Zijn vriendengroep daar heeft hem ermee geconfronteerd en gingen vanaf toen niet meer met hem om. Mark raakte daardoor in 2018 geïsoleerd. Op zijn voetbalvrienden na dan, maar dat is eens in de twee weken. En ik woonde al in het westen en sprak hem veel minder. Vanaf toen is het erger geworden en ging het van hands off naar hands on, in het hele land.”

‘Ik raakte er van overtuigd dat ik een unieke ingang heb’

Je bent een echte podcastman, maar ik had me kunnen voorstellen dat je hier géén podcast over zou maken.

„Het eerste jaar heb ik er inderdaad geen moment over nagedacht. Er verscheen echter weinig in de media en ik heb het toen een keer opgegooid bij Audiohuis. Mijn collega’s zagen er wel een verhaal in. Ik heb het nog even afgehouden, zedenzaken zijn nogal precair om over te praten. Maar ik raakte er ook van overtuigd dat ik een unieke ingang heb. Ik ken slachtoffers, ik ken de omgeving waar Mark vandaan komt, ik weet van zijn normale leven. Daardoor durven mensen eerder met mij te praten dan met een onbekende. Het verhaal wordt nu van binnenuit verteld en ik vind het ook maatschappelijk relevant. Er was bovendien nog geen podcast te vinden met sextortion in de naam en dat in een wereld waarin bijna iedereen een podcast begint.”

Sextortion en dertien jaar voorgelogen

Kun je je voorstellen dat Mark S. na een eventuele gevangenisstraf ooit weer een vriend van je wordt?

„Nee… nee. Ik ben wel iemand van tweede kansen, maar in deze zaak niet. Laat ik vooropstellen dat dit het allerergste voor de slachtoffers is. Voor mezelf geldt: ik ben dertien jaar lang met Mark naar voetbalwedstrijden gegaan en ben dus dertien jaar voorgelogen door een tweede persoonlijkheid. Ik dacht dat ik hem kende, maar dat was absoluut niet het geval.”

