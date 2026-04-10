Rechtbank legt 10 jaar cel en tbs op in grote sextortionzaak

De rechtbank in Groningen heeft vrijdag tien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd aan een verdachte in een grote sextortionzaak. De 32-jarige Mark S. uit Borculo is schuldig bevonden aan het op grote schaal seksueel afpersen van meisjes en vrouwen door te dreigen naaktbeelden van hen te verspreiden. „De verdachte heeft ernstig misbruik gemaakt van jonge, soms kwetsbare slachtoffers”, aldus de rechtbank. „Veel slachtoffers zijn voor het leven getekend.”

S. was actief tussen 2011 en 2023 en maakte 25 slachtoffers. Met verschillende anonieme accounts verleidde hij meisjes en vrouwen om naaktbeelden te sturen. Hij dreigde die daarna openbaar te maken en perste de slachtoffers af. Een van hen betaalde hem 35.000 euro via Tikkies. Het geld dat hij verdiende met het afpersen gebruikte S. om zijn gokverslaving te bekostigen. Ook dwong hij een slachtoffer om seks te hebben met andere mannen, haar minderjarige broertjes en een hond.

Tegelijk bood de verdachte zich onder andere met nepnamen aan als redder in nood en voerde de druk verder op. Het onderzoek naar S. startte in 2023 na een melding van een slachtoffer uit de provincie Groningen. Hij werd in 2024 aangehouden.

Persoonlijkheidsstoornis

S. ontkent het overgrote deel van de feiten. Bij hem is een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld en een seksuele stoornis. Het Openbaar Ministerie eiste eerder twaalf jaar cel en tbs tegen S. De straf valt lager uit omdat de rechtbank meer „gewicht aan persoonlijkheidsproblematiek” hangt en verwacht dat de tbs voor S. lang gaat duren.

De rechtbank legde S. ook een maatregel op, zodat hij na de tbs in de gaten kan worden gehouden. Daarnaast moet hij zo’n 115.000 euro terugbetalen die hij witwaste.

ANP

