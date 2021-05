Zien! Kitesurfer Roderick Pijls surft in een vulkaan op IJsland

Waarom kitesurfer Roderick Pijls in een vulkaan op IJsland surft? Nou, gewoon… om de mooiste foto’s te maken. Behalve die vulkaan pakte Pijls onlangs gelijk ook een waterval en ijsschotsen mee. Met vriend en fotograaf Rein Rijke werd alles op beeld vastgelegd en dat kunnen we vanaf vandaag allemaal zien.

Voor de film The Last Line hebben kitesurfer Roderick Pijls en fotograaf Rein Rijke opnieuw de grens opgezocht van wat fysiek mogelijk is. Vooral voor de foto’s, maar net zo zeer om te laten zien hoe mooi de wereld is. Hierboven zie je alvast de trailer.

Kitesurfer eerder op gifmeer Tanzania

Na hun succesvolle poging om op een giftig heet meer in Tanzania te kitesurfen in 2018, trok het avontuurlijke duo in oktober naar de hooglanden van IJsland om daar te kitesurfen in vulkaankraters, tussen ijsschotsen van gletsjers en op de rand van een waterval. Van dit avontuur maakte fotograaf Rein Rijke opnieuw een prachtige serie foto’s. Nieuw was dat het duo dit keer ook gevolgd werd voor de docu: The Last Line – Iceland.

Roderick Pijls: hoe extremer, hoe beter

De twee waaghalzen gaan samen op zoek naar bijzondere meren, rivieren en zeeën over de hele wereld om op te kitesurfen. Hoe extremer hoe beter. Rein Rijke: „We willen de kijker op een bijzondere manier laten zien hoe mooi onze planeet is en hoe tof het is om avontuur te beleven in de rauwe, in dit geval IJslandse, landschappen en het kitesurfen op deze plekken.”

Roderick Pijls: „Tegelijkertijd zien we overal om ons heen dat de natuur negatief aan het veranderen is door de invloed van de mens. Met het project The Last Line laten we locaties zien die er misschien binnenkort niet meer zijn. We hopen een stukje bewustzijn te creëren over het waarom we met zijn allen bewuster moet leven. De impact van de klimaatverandering is real. De natuur is niet eindig.”

De Last Line bekijken? Dat kan hier.