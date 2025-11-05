Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Augurk aan Zee is ‘gewoon’ een film, maar alles staat in het teken van De Augurkenkoning

Na al het succes van reality-serie De Augurkenkoning kon het bijna niet uitblijven: een film over augurken. Met Augurk aan Zee is dat vanaf vandaag in de bioscoop een feit en dat ging in theater Tuschinski in Amsterdam bepaald niet onopgemerkt voorbij. Metro begaf zich gisteravond naar de ‘wereldpremière’, waar de dresscode feestelijk met een touch of green de regel was.

Augurkenkoning Oos Kesbeke, baas van het beroemde bedrijf uit Bos en Lommer in de hoofdstad, was tijdens die première zelf de spreekstalmeester. Tot zijn eigen verbazing: „Wie had dat ooit gedacht? Een augurkenboer als presentator.” Feitelijk heeft hij niet rechtstreeks met Augurk aan Zee te maken, behalve dat Kesbeke sponsor is. Maar toch staat deze avond en ook de film in het teken van die zelfbenoemde augurkenboer. Enkele scènes spelen zich in het bedrijf af. Oos Kesbeke en zijn augurkenprinsen (en zoons) Camiel en Silvian spelen een mini-rolletje. Metro – de verslaggever is stiekem fan van de serie – keek mee voor de Filmrecensie van de Week.

Favoriet van de Augurkenkoning Daan met Rico Verhoeven

Zelfs de bij de kijkers van de reality-serie favoriete werknemer Daan, die bij het verwerken van de augurken 30.000 stappen per dag loopt, is in beeld. Hij graait in de zure groene rakkers met onder meer Rico Verhoeven, Monic Hendrickx en Tibor Lukács aan zijn zijde, bijzonder voor die kale grappige druktemaker. Daan is in een groen pak, net als de meeste van zijn collega’s die we van tv kennen, bij de drukke première aanwezig. Er zijn meisjes die verkleed als augurken hapjes ronddelen, in grote glazen worden groene drankjes geserveerd. Na afloop: blokjes kaas met augurk.

We zouden bijna vergeten dat we op deze plaats over de film Augurk aan Zee zouden vertellen. Want naast ‘al dat Kesbeke’ is dat het natuurlijk gewoon. Een film van regisseur Frank Lammers, je weet: de man die als acteur schittert als Ferry Bouman in Undercover en Ferry. Martin van Waardenberg (De Marathon, Ome Cor) tekende met zijn onvervalste Rotterdamse humor voor het scenario, een speelt ook een klein rolletje mee.

Het verhaal van de augurken, eh Augurk aan Zee

Patrick (Tibor Lukács) is een eenvoudige arbeider bij Kesbeke en woont met zijn 47 jaar nog bij zijn moeder. Hij slaapt in een eenpersoons hoogslaper met een knuffelaap en kijkt ’s avonds tv (naar De Augurkenkoning, hoe kóm je erop…). Patrick geniet van piepers, sperziebonen en suddervlees van zijn alleenstaande moeder (Olga Zuiderhoek) en drinkt bier met z’n collega’s in het centrum van Amsterdam (Oussama Ahammoud, Rico Verhoeven en Monic Hendrickx; je ziet ze hieronder als… augurken).

Een brief onthult dat zijn lang veronderstelde overleden vader nog leeft en op Bonaire woont. „Een Antilliaanse lapzwans”, zegt zijn moeder als ze het bestaan van de man moet bekennen. Wanneer Patrick naar Bonaire reist voor een ontmoeting, sterft zijn vader na één ontmoeting, waardoor hij plotseling eigenaar wordt van een groot resort. Waarom zijn twee zussen, die hij blijkt te hebben, geen erfenis krijgen, blijft onduidelijk. Patrick van de augurken moet nu plotseling als eigenaar een resort beheren en laten we het erop houden dat hij nogal wat problemen heeft op te lossen.

Gevestigde acteurs en nieuwkomers

Is dat allemaal leuk? De een zal in een deuk liggen, een ander niet. Comedy blijft nu eenmaal een kwestie van smaak. Augurk aan Zee is ergens in een recensie als ‘kots in een doucheputje’ genoemd, gelinkt aan een van de scènes. Die kijker had een slechte anderhalf uur (of een slecht humeur). Zo erg is het allemaal niet en daarmee doe je gevestigde acteurs als Tibor Lukács, de Vlaming Peter Van den Begin, Jelka van Houten, Tim Haars en vooral Olga Zuiderhoek, onvermoeibaar met haar 79 jaar, tekort. Wie van de humor van Martin van Waardenberg houdt, kan die bioscoop sowieso wel bezoeken.

Frank Lammers heeft niet alleen maar voor acteurs van naam gekozen, zeker niet. De familie Kesbeke van de augurken noemden we al. Hardloopkanon met de grote glimlach Churandy Martina, nu ook actief in Expeditie Robinson, is bijvoorbeeld de barman. Rapper Willem de Bruin van The Opposites is een op geld beluste slechterik op Bonaire. En ook Marijn Kuipers mocht de oceaan over vliegen voor wat aquajoggen en twee zinnen tekst.

Wie naar de bios gaat: je krijgt waarschijnlijk wat je verwacht bij een Nederlandse comedy. Zoals gezegd: de één pruimt dat, de ander totaal niet. Voor een avondje lachen kun je best bij Augurk aan Zee terecht. En oh ja, de goodiebag na afloop van de première? Dat was een goodiepotje.

Beoordeling uit 5: 2,5

Binnenkort lees je in de Filmrecensie van de Week onder meer over Wicked for Good en De Tatta’s 3.

