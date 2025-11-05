Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Faalverhaal: ‘Mijn date eindigde in een toiletconcert’

Van briljant plan tot totale misser: het gaat sneller dan je denkt. In Metro’s rubriek Faalverhaal lees je hoe goede bedoelingen ontaarden in gênante situaties, ongemakkelijke stiltes en hilarische flaters. Want gedeelde schaamte is halve schaamte.

Deze week: Milou eindigde haar date met een toiletconcert in plaats van een tongzoen.

Principes negeren

Milou: „Eerste dates zijn altijd spannend: je wilt leuk zijn, charmant, een tikkeltje mysterieus – niet iemand die na het eten op Olympisch tempo naar het toilet moet rennen.

We hadden afgesproken om uit eten te gaan, maar alle fatsoenlijke restaurants in de stad zaten vol. ‘We kunnen ook bij mij thuis iets bestellen’, stelde hij voor. We hadden al weken appcontact en ik kende de helft van zijn vriendengroep, dus ik besloot mijn principes – geen eerste date bij iemand thuis – voor één keer te negeren en liep richting zijn huis. Zo gaf ik hem meteen het gevoel dat ik serieus was.

Een slecht plan, zo bleek toen mijn darmen een halfuur na het eten rare geluiden begonnen te maken. Eerst subtiel, daarna overduidelijk. Ik probeerde het nog professioneel te maskeren: glimlachen, klein hapje van mijn toetje, doen alsof alles prima ging, maar ondertussen was er geen houden meer aan. ‘Sorry, ik moet héél even naar de wc’, piepte ik, en verdween met het schaamrood op mijn kaken richting zijn badkamer.

Een compleet orkest

En daar gebeurde wat iedereen vreest, maar niemand ooit wil toegeven: er klonk een kakofonie aan geluiden die je in geen enkel romantisch script terugvindt. Borrelend, pruttelend, spuitend: het complete orkest kwam voorbij. In een wanhopige poging om de schade te beperken, besloot ik dat kotsgeluiden misschien minder gênant zouden klinken dan de realiteit. Dus daar zat ik dan met m’n broek op mijn knieën, mijn eigen mislukte soundscape te regisseren.

Na een halfuur, in de hoop dat de geur inmiddels was vervlogen, kwam ik met trillende benen en rode wangen tevoorschijn. Mijn waardigheid had ik vakkundig door de wc gespoeld.

Ik verwachtte medelijden. Of erger nog: afkeer. Maar in plaats daarvan glimlachte hij en wees hij naar de badkamer. Daar lag een schone handdoek en een nieuwe tandenborstel. ‘Kijk’, zei hij zacht, ‘ga maar lekker douchen.’

Op dat moment dacht ik: als iemand je na zo’n avond nog steeds leuk vindt, dan heb je goud in handen. En dat bleek, want na acht jaar zijn we nog steeds samen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

