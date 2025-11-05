Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze fouten maken veel Nederlanders bij het overstappen van zorgverzekering

Het einde van het jaar nadert, en daarmee ook de kans om over te stappen van zorgverzekering. Dat lijkt heel simpel, maar toch kan er heel wat misgaan. Metro zet op een rij wat de meest voorkomende fouten zijn bij het overstappen van zorgverzekering.

De premie voor de zorgverzekering is de afgelopen vijf jaar gestegen. Volgens experts gaat de premie zo’n 200 euro per maand kosten. Het is dus belangrijk om je goed te oriënteren, dat kan je zo een paar honderd euro per maand schelen.

Fouten bij overstappen van zorgverzekering

Vergeten kinderen aan te melden

Een van de meest gemaakte fouten heeft te maken met het meeverzekeren van kinderen. Veel ouders denken dat hun kinderen automatisch overstappen naar de nieuwe zorgverzekeraar, maar dat is niet zo.

„Regelmatig zien we dat ouders hun kinderen vergeten aan te melden bij de nieuwe verzekeraar”, vertelt Nienke Wuits, zorgverzekeringsexpert bij UnitedConsumers. „Ze gaan ervan uit dat die automatisch worden meegenomen, maar dat gebeurt niet.”

Dat kan vervelende gevolgen hebben. Zo kan een kind ongemerkt verzekerd blijven bij de oude zorgverzekeraar. „Je moet je kinderen echt zelf aanmelden op het moment dat je overstapt”, aldus Wuits.

Tandartsverzekering met wachttijd? Wacht nog even

De tandarts zit al een aantal jaar niet meer in het basispakket. Om tandartszorg vergoed te krijgen, zul je dus een aparte tandartsverzekering moeten afsluiten. En daar gaat het vaak mis. Vooral mensen met een uitgebreid of duur tandartspakket vergeten dat daar soms een wachttijd aan verbonden is. Dat betekent dat dure behandelingen, zoals kronen of implantaten, niet direct worden vergoed. Je moet die dan eerst uit eigen zak betalen.

Toch kiezen sommige verzekerden bewust voor een pakket met wachttijd, omdat die vaak ruimere vergoedingen bieden. „Maar als je een tandartsverzekering hebt afgesloten met een wachttijd van een jaar, is het niet verstandig om kort daarna alweer over te stappen”, waarschuwt Wuits. „Dan heb je die wachttijd eigenlijk voor niets uitgezeten.”

Medische acceptatie

Ook vergelijkingssite Independer wijst op het belang van wachttijden en medische acceptatie. „Sluit je een nieuwe aanvullende zorgverzekering af en heb je medische acceptatie nodig van je verzekeraar? Dan is het raadzaam om op tijd je verzekering aan te vragen”, adviseert de vergelijkingssite. „In sommige gevallen krijg je te maken met een wachttijd voor je aanvullende verzekering. Zo kun je niet zomaar een aanvullende verzekering afsluiten als je al weet dat je bepaalde kosten gaat maken.”

Laagste premie kan duur uitpakken

Elk jaar vergelijken miljoenen Nederlanders hun zorgpremie. Toch benadrukt Wuits dat de goedkoopste optie niet altijd de slimste is. Goedkoop is duurkoop, geldt blijkbaar ook voor zorgverzekeringen. „Het is begrijpelijk dat mensen op prijs letten”, zegt ze. „Maar kijk vooral goed naar wat je echt nodig hebt en met welke zorgverleners de verzekeraar samenwerkt. Een lage premie kan duur uitpakken als jouw zorgverlener geen contract heeft met de verzekeraar.”

Let goed op het type polis

Niet elke zorgverzekering werkt op dezelfde manier. Volgens Radar zijn er belangrijke verschillen tussen naturapolissen, combinatiepolissen en restitutiepolissen. Bij een naturapolis krijg je alleen de volledige vergoeding als je naar zorgverleners gaat waarmee je verzekeraar een contract heeft. Dat zijn de zogenaamde ‘gecontracteerde zorgverleners’. Kies je een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan betaal je een deel zelf. Een combinatiepolis biedt iets meer vrijheid, daar staat wel tegenover dat je er iets meer voor betaalt.

Contract met apotheek

Radar wijst erop dat veel mensen vergeten te controleren of hun ziekenhuis of fysiotherapeut een contract heeft met de nieuwe verzekeraar. Als de zorgverzekeraar geen contract heeft met de aanbieder, kun je voor onverwacht hoge kosten komen te staan.

Ook Independer adviseert om goed te kijken naar je vaste apotheek. „Haal je je medicijnen bij de apotheek op de hoek? Let er dan op of dat nog steeds kan bij je nieuwe zorgverzekeraar”, schrijft de site. En dat is iets wat veel mensen over het hoofd zien. Die denken: mijn zorg wordt wel vergoed, tot ze met een torenhoge factuur worden geconfronteerd.

Opvallend: bij sommige zorgverzekeraars mag je enkel de medicatie bestellen via een internetapotheek. De factuur kun je dan alleen online indienen. Het voordeel is wel dat daar een lagere premie tegenover staat.

Kijk kritisch naar aanvullende verzekeringen

Veel mensen nemen automatisch dezelfde aanvullende verzekering als voorgaande jaren. Dat is wel zo makkelijk, maar niet altijd nodig. Je situatie kan immers elk moment weer veranderen. Radar schrijft dat je goed moet afwegen of je die dekking ook echt gebruik. Een aanvullende verzekering is alleen zinvol als je die zorg daadwerkelijk verwacht. Anders betaal je premie voor iets waar je geen gebruik van maakt. En de premie is al duur genoeg.

