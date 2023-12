Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook geen gejuich om slot van The Crown: ‘Wat eens goed was, eindigt in ergerlijk gejammer’

Wat waren we allemaal enthousiast om The Crown, de eerste vijf seizoenen. Maar hoe meer de bejubelde Netflix-serie naar het heden kruipt, hoe meer er wordt ‘gemiept’. Door mensen op sociale media, maar zeker door de pers die er het licht over laat schijnen.

Net als het eerste deel kan ook het tweede deel van het zesde en laatste seizoen van The Crown op weinig enthousiasme rekenen onder veel Britse en Amerikaanse recensenten. Ook kijkers waren niet lovend. De zo geweldige serie over het Britse koningshuis sinds het aantreden van queen Elizabeth (vorig jaar overleden), werd meer een soapachtig gedoe, zo vonden velen.

Reikhalzend uitkijken naar The Crown

Onlangs waren de eerste vier afleveringen van The Crown seizoen 6 te zien. Een reeks eerder werd er reikhalzend naar de ‘avonturen’ van prinses Diana uitgekeken. En wat léék die actrice Elizabeth Debicki ook op haar.

Maar na die episode volgden vier afleveringen die bijna totaal over Diana en haar vriend Dodi Fayed gingen. Tot aan het voor hun beiden fatale ongeluk in Parijs aan toe.

Vervolg en slot The Crown

Nu zijn de kijkers van over de hele wereld toe aan de periode na de dood van de zo geliefde Diana tot het huwelijk van haar ex (toen) prins Charles en Camilla Parker Bowles in 2005. En is het (voorgoed?) voorbij.

The Guardian stelt dat het tweede deel een verbetering is ten opzichte van het eerste, waarin prinses Diana ook als ‘geest’ te zien was. De krant zet wel z’n vraagtekens bij een droom waarin premier Tony Blair de nieuwe koning blijkt en vindt het jammer dat prins Harry niet meer dan een bijrol speelt in een „romcom over het liefdesleven van zijn broer William”.

Ook The Telegraph is geen fan en stelt dat de „eens zo goede” serie afscheid neemt met „ergerlijk gejammer”. Volgens de krant kijkt schrijver Peter Morgan te veel terug met bepaalde personages. Dat de serie nu eindigt „is de juiste beslissing”.

Anticlimax

Variety vindt de laatste afleveringen van The Crown „een anticlimax”. Het vakblad stelt dat de show in een gat valt door de plotselinge afwezigheid van Diana, die het eerste deel had gedomineerd.

Recensenten vonden de laatste tijd onder meer dat Netflix de gebeurtenissen in de serie als feiten presenteerde, terwijl het om fictie gaat.

Op de Nederlandse tv deed kijkcijfer-expert Tina Nijkamp onlangs haar zegje in talkshow Beau. Over de eerste vier afleveringen zei Nijkamp: „Ik vind het wel de minste van alle seizoenen. Dat komt een beetje omdat het niet echt The Crown-waardig is. Wat ik als historicus mooi vind, is dat de makers telkens een historische gebeurtenis pakten. Uit Engeland, met een kop en een staart en je had weer een soort lesje geleerd. Deze vier afleveringen werken allemaal toe naar dat onvermijdelijke en dat is natuurlijk de dood van Diana. The Queen heeft een soort bijrol, dat vind ik een beetje zonde.”

Ondansk de niet malse kritiek, zullen miljoenen toch het slotstuk gaan kijken. The Crown is sinds vanmorgen op Netflix te zien.

Reacties