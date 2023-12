Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jack Keijzer indrukwekkend in Op1 over moord op zoon en zelfmoord andere zoon: ‘Waarom dekbedje verlaten?’

Je kunt je er gewoon niets bij voorstellen: je ene zoon vermoord, je andere zoon pleegt suïcide. Het kwam Jack Keijzer echter wel. Hij schreef er een boek over en schoof daarom gisteravond aan in talkshow Op1.

Het was voor Jack Keijzer een enorme nachtmerrie: de moord op Pascal (16) en zelfmoord van Remy door de traumatische ervaring, negen jaar later. Hoe ga je om met zulk leed? De inwoner van het Noord-Hollandse Hoogkarspel schreef er het boek Nu ben ik mijn kinderen kwijt over.

Indrukwekkend verhaal Jack Keijzer in Op1

Op1 verdwijnt volgend jaar dan wel van de buis, gisteravond behandelden de presentatoren Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel een meer dan indrukwekkend onderwerp. Hun gast Jack Keijzer trekt al jaren door het land om te vertellen wat voor leed zijn gezin is overkomen en te waarschuwen tegen drugsgebruik en dealen. Maar nu heeft hij zijn gedachten dus op papier gezet. Hoe bleven hij en zijn vrouw overeind?

Pascal werd op Koninginnedag 2007 bij Zwaagdijk vermoord, in zijn nek gestoken en meerdere keren overreden door een auto. Een dertiger en een veertiger uit Bovenkarspel en Enkhuizen werden snel opgepakt. De moord had te maken met slechte cocaïne die Pascal aan een van de verdachten zou hebben geleverd. Bij het vertellen van zijn verhaal, zegt Jack Keijzer: „Als dit maar één kind redt, dan heeft de dood van Pascal nog nut gehad.”

‘Waarom nog ons dekbedje verlaten?’

Jack Keijzer keek gisteravond weer met natte ogen naar de beelden van zijn kinderen die er niet meer zijn. Hoe ga je verder?, vroegen mensen van de redactie van Op1 zich eerder op de dag af. Het antwoord, na een slok water: „In eerste instantie hadden we het idee, toen Pascal overleed, ‘waarom gaan we ‘s morgens nog ons dekbedje verlaten?’ Maar toen was het antwoord heel simpel: dat doen we natuurlijk gewoon voor Remy. Remy verdiende nog een mooie jeugd, voor zover je daar nog van kan spreken. Maar toen Remy overleed, kwam er natuurlijk iets heel anders boven.”

„We hebben wel tegen elkaar gezegd: we geloven er absoluut niet in dat de jongens het fijn zouden vinden als wij ook snel zouden gaan hemelen.” Carrie ten Napel: „Hebben jullie het daar over gehad?” Jack Keijzer: „Daar hebben we het over gehad. Pascal heeft op jongere leeftijd ook eens een zelfmoordbrief geschreven. Hij was toen net 13 jaar. Daarin schreef hij ‘treur maar niet te lang om mij. Ik ben niet alleen, ik ben bij opa’. En Remy heeft mij zo vaak getroost op Oudejaarsavond en kerstdagen. Zo van ‘pap, je moet leven’. Die woorden zitten gewoon in m’n hoofd en die van Jolanda, mijn vrouw.”

Jack Keijzer heeft weer redenen om door te leven

Op de dag dat Remy overleed, was het de dag dat een nichtje van Jack Keijzer zwanger was. „Als je zelf geen kinderen meer hebt, word je ook geen grootvader meer. We zijn gek van kinderen. Dus toen hadden weer iets gevonden van ‘dat wordt een reden, een hele belangrijke reden om vooral weer door te gaan’. Inmiddels hebben we er nog een klein neefje bij. Het aantal redenen om door te leven, wordt wel wat groter.”

In Nu Ben Ik Mijn Kinderen Kwijt schrijft Jack Keijzer in het licht te willen leven en niet in de duisternis. „Het is makkelijk op papier gezet, het is makkelijk gezegd. De praktijk is natuurlijk wat weerbarstiger. Je staat op enig moment voor keuzes, harde keuzes soms. Wij hebben die keuzes gemaakt. Een heel flauw voorbeeld is dat wij gek zijn van uit eten gaan. We hebben toen gereserveerd voor over twee maanden, heel ver in de verte. Dit onder het mom van ‘dan hoeven we dat voorlopig nog even niet te doen’. Maar op een gegeven moment is die tijd voorbij.” Jack Keijzer en zijn vrouw hadden allebei geen zin op de bewuste zaterdag. „Toen hebben we de keuze gemaakt: we gaan wél. Het eten smaakte helemaal nergens naar, hoewel het een uitstekend restaurant was. Maar terug naar huis zeiden we tegen elkaar ‘de eerste stap is gezet’.”

Strijdbaar over spreekrecht

Na dat eerste stapje werd Jack Keijzer een strijdbare man, die ook anderen wilde helpen. Dat wil hij met het boek, als het even kan, ook. Hij kwam erachter dat we in Nederland vooral een dadergericht systeem hebben. Zoon Remy kreeg bij de zaak in de rechtbank tegen de moordenaars van Pascal geen spreekrecht. „Want dat stond in de wet.” Keijzer besloot met lotgenoten wat te doen. „Inmiddels hebben drie nabestaanden en slachtoffers in zulke zaken spreekrecht. Dat hebben we met een aantal lotgenoten mooi voor elkaar gekregen.”

"Het aantal redenen om verder te leven is weer wat groter." Als je het verhaal van Jack Keijzer hoort, word je stil….

