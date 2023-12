Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel trek in chocola en zin in kerst, dankzij filmpareltje Willy Wonka

De bioscopen van ons land gaan een mooie kerstvakantie tegemoet. Dat kan haast niet anders, met een prachtige titel als Wonka op het grote witte doek. Metro ging er eens likkebaardend voor zitten.

We hebben vanaf morgen De Tatta’s 2 in de bios, afgelopen jaar met deel 1 de grote Nederlandse filmhit en Gouden Kalf-winnaar ‘publiek’. Volgende week is het de beurt aan de volgende en altijd veel bezoekers trekkende Bon Bini (Bangkok Nights). En vanaf vandaag is er ook Wonka, waar velen lang naar hebben uitgekeken. Metro in elk geval wel. We gingen voor de Filmrecensie van de Week naar de grootse première in Pathé Noord in Amsterdam.

Wachten en snoepen op de première van Wonka

Dat was nog even een dingetje. De stoet genodigden die op de foto moest op de rode loper was zo oneindig lang, dat Wonka 34 minuten later begon dan gepland. Bezoekers konden zich tijdens het wachten wel tegoed doen aan suikerspinnen, zoete popcorn en Wonka-chocola. De suikerinname zat voor een hele maand weer ‘goed’, zullen we maar zeggen. Een film wordt daar echter niet beter of slechter van, dus genoeg gezeurd.

Wonka is het wachten namelijk meer dan waard, wat een pareltje. We beloven je alvast: je gaat heel veel (in Metro‘s geval ‘nog meer’) trek in chocola krijgen en ronduit zin hebben in kerst. De film gaat verder helemaal niet over Kerstmis, maar op een of andere manier voelt het toch als de kerstfilm van het jaar.

Zo werd Willy Wonka

‘Zo werd Willy’ staat er boven de titel Wonka op de filmposter. Dat is precies wat het is. Hoe werd die geweldige uitvinder, goochelaar en chocolademaker Willy Wonka eigenlijk de man uit de wereldberoemde titel Sjakie en de Chocoladefabriek? Die titel uit 1964 werd het best verkochte kinderboek aller tijden en leverde twee gelijknamige films op. De eerste met Gene Wilder in 1971, de tweede met Johnny Depp in 2005. Een musical trok vorig jaar langs de Nederlandse theaters.

Maar nu kunnen de fans en filmliefhebbers in bijna twee uur dus zien hoe de man chocolademaker werd en tot zijn wonderbaarlijke fabriek kwam. Bedenk daarbij dat de schrijver Paul King van de Paddington-films is en producent David Heyman eerder Harry Potter maakte…

Goeie opvolger van Wilder en Depp

Opvolger van Gene Wilder en Johnny Depp is de 27-jarige Amerikaan Timothée Chalamet. Goed gekozen! Chalamet fladdert bijna over het doek. Dat doet ook de kleine andere hoofdrolspeelster, Calah Lane als Noodle, die aan de zijde van Willy dit heerlijke avontuur beleeft.

Na zeven jaren oceanen bevaren zien we Willy Wonka met een hoed vol dromen arriveren in Parijs, waar hij de wereld zijn chocolade wil laten kennen. Geld om een kamer te betalen heeft hij niet, maar ja, „je hebt chocola en je hebt chocola”, vindt hij zelf. Binnen afzienbare tijd zal hij dus schatjehemeltjerijk zijn. Door het niet lezen van de kleine lettertjes van de voorwaarden van een nogal armzalig onderkomen, moet hij echter een rekening van een bizar aantal ‘soevereinen’ betalen. Die heeft hij dus niet. Wonka zal moeten werken in een geheime wasserij waaruit je niet kunt ontsnappen. Na 27 jaar zal hij zijn rekening hebben afbetaald. Noodle is een aangenomen kind van de twee verschrikkelijke eigenaren en heeft een schuld van 30 jaar uitstaan.

Chocola waar je van gaat vliegen

Maar ja, dan ken je Willy Wonka nog niet. Of eigenlijk wel natuurlijk, als je Sjakie en de Chocoladefabriek hebt gezien of gelezen. Ondanks zijn situatie vindt hij van alles uit en verzint hij dingen om, samen met Noodle, toch af en toe buiten te komen. En die buitenwereld kennis te laten maken met zijn overheerlijke chocola die mensen op straat zelfs laat vliegen. In de stad is echter een machtig chocolade-kartel, dat alles op alles zet om de dekselse Wonka dwars te zitten.

Die Wonka die zijn snoepgoed voor 1 soeverein per reep verkoopt, waardoor de arme mensen er ook van kunnen genieten. De rijken kunnen het woord ‘armen’ niet eens uitspreken en walgen ervan.

Wonka, gaat dat zien

Hoe dat allemaal loopt: ga vooral kijken. Bijna alle scènes van Wonka zijn een soort meesterwerkjes op zich. Bovendien is het leuk om Rowan ‘Mister Bean‘ Atkinson als man in de kerk die de biecht afneemt te zien. Dat geldt al helemaal voor Hugh Grant als Oempa Loempa, het kleine oranje wezentje met groen haar dat Wonka’s chocola steelt. Van kleine acteurs kwam er kritiek dat één van hen de rol had moeten krijgen, maar dat buiten beschouwing gelaten zet Grant een leuke mopperkont neer. Zijn Oempa Loempa-liedje zal na het zien van Wonka nog heel lang in je hoofd zitten.

Laten we het als Metro hierbij houden, want we hebben weer zin in een reep. Hol in elk geval maar snel naar de bioscoop.

Beoordeling uit 5: 5

Metro’s Filmrecensie van de Week lees je elke woensdagavond. Op donderdag verschijnen nieuwe titels in de Nederlandse bioscopen (soms op woensdag, zoals Wonka). Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Volgende week: Bon Bini Bangkok Nights.

Reacties