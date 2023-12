Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aanhoudingen in Nederland en Denemarken om voorbereiden aanslag

De Deense autoriteiten melden dat bij een antiterreuroperatie een aanhouding is verricht in Nederland. Ook zijn drie verdachten opgepakt in Denemarken. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag.

Deense media berichten dat de aanhoudingen zijn verricht op meerdere plaatsen in het land. Er zou een link zijn met een verboden bende, Loyal To Familia. Het is onduidelijk welke rol die groep speelde, maar volgens een expert van de Deense publieke omroep gaat het mogelijk om wapenleveranties. De politie heeft dat niet bevestigd.

Het onderzoek zit nog in een vroeg stadium. De autoriteiten zeggen snel te hebben ingegrepen omdat ze geen risico’s willen nemen. De politie blijft de komende dagen extra zichtbaar, specifiek bij Joodse instellingen.

Meerdere aanhoudingen

De Deense autoriteiten hadden eerder op de dag al melding gemaakt van meerdere aanhoudingen, zonder daarbij in detail te treden. Premier Mette Frederiksen noemde de situatie toen „zeer ernstig”.

De politie en het Openbaar Ministerie in Nederland kunnen nog niets over de aanhouding melden.

Koranverbrandingen

Het dreigingsniveau in Denemarken staat al jaren op niveau vier van vijf. De autoriteiten denken dat het risico verder is toegenomen doordat dit jaar moedwillig korans zijn beschadigd door activisten.

Nederland heeft het dreigingsniveau onlangs ook verhoogd, van 3 (aanzienlijk) naar 4 (substantieel). Dat is het op een na hoogste niveau. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) sprak over een „reële kans” op een aanslag.

