The Crown met Tina Nijkamp kritisch besproken in Beau (‘erg soapie’) en zit Caroline van der Plas er nou in?

„Het zesde seizoen van The Crown is nu al het meest besproken”, kondigde Beau van Erven Dorens gisteravond zijn talkshow aan. Dus ging onder meer kijkcijferexpert Tina Nijkamp op de serie en de centrale rol van prinses Diana in. Maar wat doet Caroline van der Plas nou in The Crown?

Beetje gekkigheid natuurlijk, want de redactie van Beau had wat leuks gevonden of gemaakt. Caroline van der Plas was niet aangeschoven om over The Crown te praten, maar over de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week en haar partij BoerBurgerBeweging (BBB). Eerder deze week zat de politica al bij Khalid & Sophie en speelde aan tafel een opmerkelijke rol.

Vast kijkclubje Caroline van der Plas bij The Crown

Caroline van der Plas weet dat de zesde reeks van The Crown is uitgekomen en is een echte fan. Om te kijken moet zij nog even wachten. Niet door alle verkiezingsdebatten, maar door het bij elkaar halen van haar familie. „Ik ga dit kijken met mijn zoon Kyle en mijn moeder, die even grote fans zijn. We móeten The Crown met z’n drieën zien. Dat gaan we binnenkort doen.” Beau: „Als je eens een keer een uurtje vrij hebt.”

Vervolgens werd Van der Plas verrast met een alleraardigst filmpje van The Crown seizoen 3. Kijk zelf:



Het grote en vreselijke moment van prinses Diana

Alle gekheid op een stokje: The Crown is dus terug op Netflix, met de eerste vier afleveringen van het vooralsnog laatste seizoen. We zien de jaren negentig en in deze afleveringen is het grote en vreselijke moment daar: prinses Diana zal verongelukken. Lees hier Metro‘s recensie van The Princess van vorig jaar, een film over het leven van Diana, met alleen beelden en dus zonder voice-over.

Onder meer Tina Nijkamp is als tv-deskundige nooit te beroerd om haar mening te geven. Wat vindt zij van dit vervolg van The Crown? Ze zag alle afleveringen al. Maar eerst is koningshuisdeskundige Coks Donders aan de beurt: „Het is voor de fans en iedereen die erop zat te wachten hartstikke leuk. Ik vind het wel de minste van alle seizoenen. Dat komt een beetje omdat het niet echt The Crown-waardig is. Wat ik als historicus mooi vind, is dat de makers telkens een historische gebeurtenis pakten. Uit Engeland, met een kop en een staart en je had weer een soort lesje geleerd. Deze vier afleveringen werken allemaal toe naar dat onvermijdelijke en dat is natuurlijk de dood van Diana. The Queen heeft een soort bijrol, dat vind ik een beetje zonde.”

‘The Crown is nu meer een soap’

Zo, die staat. Maar wat vindt Tina Nijkamp dan van The Crown reeks zes? „Tja, het is wel heel erg veel Diana. Nu ben ik zelf wel een heel erg groot fan van Diana, ik volg alles van haar. Als je mijn huis binnenkomt, hangt er ook een hele grote poster van Diana. Ik vind het heel erg soapie, het is bijna een soapserie. Dat was ik niet gewend van The Crown, het was meer een kostuumdrama. Ja, ik vind het nu meer een verlengde soapserie.”

Waarom, dat weet Tina Nijkamp niet precies. „Ik weet wel dat deze vier afleveringen over een hele korte periode gaan. Dat is anders dan anders. Het gaat maar over acht weken en dat moest natuurlijk allemaal uitgesmeerd worden.” Nijkamp vindt aflevering één nog heel interessant. „Maar bij afleveringen twee dacht ik: nu weet ik het wel.”

Oordeel vooral zelf natuurlijk, als je The Crown op Netflix bekijkt. Maar erg lovend is het voor de makers van de nu veruit duurste serie aller tijden niet…

