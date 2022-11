Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

The Crown S5 staat op Netflix, fans verbaasd over de gelijkenissen tussen Diana en Elizabeth Debicki

Het is éindelijk zo ver: het vijfde seizoen van The Crown staat op Netflix en menig fan heeft al aardig wat afleveringen gezien. De serie is gebaseerd op historische gebeurtenissen en brengt het leven van koningin Elizabeth II, en de politieke en persoonlijke drama’s die haar bewind hebben gevormd, gedramatiseerd in beeld.

Er is nu al veel kritiek op het nieuwe seizoen, vooral door het overlijden van The Queen (waarbij Nederlanders wel diep onder de indruk van de uitvaart waren). Én omdat we in de serie in de jaren 90 zijn aangekomen; het decennium waarin zich heel veel pijnlijke situaties voordeden, die nog steeds voelbaar zijn voor velen.

Actrice Elizabeth Debicki had (en heeft) de zware taak om de rol van prinses Diana te vertolken, maar doet dat met succes. Veel kijkers zijn verbaasd over de gelijkenissen tussen de twee en wij snappen precies waarom. ‘Diana is that you?!’

The Crown seizoen 5

De serie is gebaseerd op de werkelijkheid, maar de verdere invulling is fictief. Dat is nou net waar veel mensen over struikelen; we weten niet precies hoe het toen is gegaan, welke gesprekken er zijn gevoerd en hoe verschillende situaties tot stand zijn gekomen. De makers van The Crown hebben dan ook zeer recentelijk een disclaimer toegevoegd, waarin onder andere staat dat het een ‘fictional dramatisation’ is, en ‘inspired by real-life events’. Dit hebben ze gedaan nadat actrice en Dame Judy Dench en ex-Prime Minister Sir John Major kritiek op de serie uitten.

Los van alle drama rondom deze productie, hebben talloze kijkers veel zin in dit nieuwe seizoen. Dat heeft alles te maken met het verhaal (wie houdt nou niet van een beetje drama?) en de nieuwe cast.

Diana is that you?

Met een nieuw decennium in zicht wordt de Britse koninklijke familie geconfronteerd met mogelijk de grootste uitdaging tot nu toe: een volk dat openlijk vraagtekens zet bij hun rol in het Groot-Brittannië van de jaren 90. Diana is ongelukkig in haar huwelijk met Charles en Charles zoekt zijn liefde bij iemand anders, Camilla Parker-Bowles. In dit tijdperk is te zien hoe Diana zich losmaakt van de koninklijke familie en hoe zij haar eigen leven gaat ontdekken. Ook komt haar omstreden interview in beeld, iets wat actrice Elizabeth Debicki bijzonder goed weet neer te zetten. Fans van de serie kunnen dan ook niet geloven hoeveel gelijkenissen Debicki laat zien.



the crown just cannot be beaten at this point, these diana clips 😨😨 #TheCrown pic.twitter.com/AMdygLRqy9 — ᴄᴏɴɴᴏʀ (@c_o_nnor_) November 2, 2022



no words pic.twitter.com/yOLgG797wm — best of diana (@dianaofhearts) October 22, 2022



for elizabeth debicki emmy campaign pic.twitter.com/s5Kue78oWy — debicki emmy campaign manager (@divinemeghn) November 2, 2022



elizabeth debicki was born to be princess diana. pic.twitter.com/pXD60RrN3J — Diana moments (@AlwaysbeDiana) November 3, 2022

Casting on point

Dat de makers van The Crown altijd de juiste acteurs weten te vinden is geen geheim. Ook de ‘Charles’ en ‘Diana’ van vorig seizoen waren een grote hit en fans van de show zijn praten nog steeds over Claire Foy en Matt Smith, die een jonge Elizabeth en Philip vertolkten in de eerste twee seizoenen. Wij kunnen nu genieten van seizoen 5, maar het zesde deel is momenteel al in de maak. Hierin zien we de laatste periode van Diana, ook met haar zoons William en Harry. Onlangs verschenen er beelden van de productie, waarop deze jongens te zien waren. Je raadt het al.. ook deze prinsjes zijn spot on. Benieuwd hoe de jonge William en Harry eruit zien in seizoen 6?