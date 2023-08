Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oud B&B Vol Liefde-deelnemer Caroline geeft tips, wat overkomt je als je meedoet aan het programma?

Datingprogramma B&B Vol Liefde is de zomerhit van 2023. Dagelijks kijken miljoenen mensen naar de datingavonturen van de acht Nederlandse B&B-eigenaren. Maar waar moet je nou eigenlijk op letten als je meedoet aan B&B Vol Liefde? Metro sprka met oud-deelneemster Caroline Ligthart.

Metro sprak via de telefoon met B&B eigenaar Caroline, die meedeed aan het allereerste seizoen van het succesvolle tv-programma. Ligthart runde destijds een B&B in Oostenrijk, maar is momenteel op zoek naar een nieuwe B&B in Italië.

B&B Vol Liefde: bizar datingavontuur

Haar deelname was, ondanks dat ze de liefde niet gevonden heeft, een mooi en bizar avontuur tegelijk. „Het is niet logisch dat je met drie of soms zelfs vier mensen tegelijk aan het daten bent. Daten is normaal gesproken al best spannend en dan moet je ineens je aandacht verdelen en tegelijkertijd ook nog werken.” Ligthart ziet in het huidige seizoen dat de deelnemers het daten intens vinden en dat begrijpt ze heel goed. „Het daten kost bakken met energie en er zijn continu camera’s op je gericht, maar daar wen je op een gegeven moment wel aan.”

Waar je in het normale leven na een koffiedate kunt laten weten dat je geen klik voelt, gaat dat in het tv-programma toch wat anders. „Soms weet je direct dat het geen klik is, dan kost het daten nog meer energie. Maar deze persoon heeft wel duizenden kilometers voor je gereisd en de moeite genomen om naar je toe te komen.”

Stuur iemand niet direct naar huis

In het huidige seizoen zien we dat alle deelnemers ermee kampen om het juiste moment te kiezen als ze iemand naar huis sturen. Ligthart geeft als tip om er in ieder geval een één op één-moment van te maken. „Ik vind dat je de ander tekort doet als je het even snel tussendoor doet met andere mensen erbij.” Ook geeft ze als advies om iemand niet direct naar huis te sturen. „Als je in Nederland een date hebt via een app, dan laat je na afloop waarschijnlijk sneller weten dat je het niks vindt. Maar als iemand lang heeft gereisd, is het toch wel netjes om deze persoon minimaal één nachtje te laten slapen.”

Blijf jezelf

Ligthart stond in het eerste seizoen ook wel bekend als de ‘poetsvrouw’, omdat zij vaak aan het schoonmaken was. Of ze het vervelend vond dat ze in één klap bekend was? „Het voordeel was dat ik tijdens de uitzendingen in Oostenrijk woonde en geen Nederlanders tegenkwam tijdens het boodschappen doen. Maar ik moest er wel heel erg aan wennen om mezelf terug te zien en horen op televisie. Terug in Nederland werd ik wel herkend, maar nooit op een vervelende manier. Er komt ontzettend veel op je af en daarom moet je dicht bij jezelf blijven.”

Dat klinkt misschien cliché, maar Ligthart geeft aan dat de kijkers het toch wel doorhebben als je niet jezelf bent, ook al kennen ze je niet. De liefde heeft Ligthart helaas niet gevonden via het programma, maar het is een avontuur dat ze nooit had willen missen. Ben je B&B-houder en sta je te popelen ook de liefde te vinden via het programma? Dan heb je geluk, want RTL heeft een nieuw seizoen al aangekondigd.

📺 B&B Vol liefde Mocht je het gemist hebben, geven we nog een kleine uitleg. In B&B Vol Liefde beginnen Nederlandse single B&B-eigenaren aan het liefdesavontuur van hun leven. Acht B&B-eigenaren stellen hun hart open voor een leuke partner uit Nederland. De singles uit Nederland verblijven een aantal dagen in hun liefdesnestje, terwijl het reilen en zeilen van een B&B gewoon doorgaat.

Zo krijg je een B&B vol liefde

Maar wat als de vonk nou wel overslaat? Waar krijg je dan mee te maken als B&B-eigenaar?

Waar deelnemer Petri duidelijk niet op zoek is naar een mede B&B-eigenaar, zijn deelnemers Bram en Debbie maar al te benieuwd hoe hun potentiële liefdesmatches meedraaien in het B&B-leven. De Nederlandse Nelleke Griffioen runt al jarenlang samen met haar man een Bed en Breakfast in Oostenrijk en schreef het boek Dagboek van een Gastvrouw over haar ervaringen.

Volgens Griffioen moet je het runnen van een Bed & Breakfast met een nieuwe liefde niet onderschatten. „Als B&B-eigenaar heb je dagelijks een eigen werkstructuur en planning. Ik zie dat de deelnemers best moeite hebben om hun eigen werkwijze los te laten.”

In de wandelgangen wordt er al voorzichtig gespeculeerd over een romance tussen B&B eigenaar Debbie en Paul. Heeft Nelleke nog een gouden tip, mocht er een liefde uitbloeien? „Als je samen met je partner een bedrijf runt is het zo belangrijk om ook tijd voor elkaar te plannen. Vooral in het hoogseizoen is er weinig ruimte voor spontaniteit en leef je snel langs elkaar heen. Dus juist dan moet je het hebben van kleine momentjes als samen even koffie drinken. En blijf met elkaar communiceren.”

Je kijkt B&B Vol Liefde terug via RTL.