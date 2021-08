Hoe is het nu met Vincent & Monique en Caroline & Eric uit B&B Vol Liefde?

Het B&B Vol Liefde-avontuur zit erop. Voor de kandidaten al een paar maanden, voor televisiekijkend Nederland nu ook. Kijkers bleven alleen achter met één heel belangrijke vraag: hoe gaat het nú met Vincent & Monique en Caroline & Eric?

Ja, het doel van het programma was het vinden van de ware liefde. Maar dat zat er helaas niet in voor Roxanne, Jacob, Bert en Debby, zo bleek gisteravond definitief. Het programma bood niet de uitkomst waar de B&B-eigenaren vooraf waarschijnlijk op hadden gehoopt.

Vincent en Caroline besloten dat ze hun overgebleven logee wél beter wilden leren kennen. En dat leverde bij Caroline mooie televisie op: twee mensen die zich van hun kwetsbare kant lieten zien en aangaven ervoor te willen gaan. Bij Vincent & Monique hing dat al iets eerder in de lucht. Hoe gaat het nu met hen? Metro belde hen op.



Monique uit B&B Vol Liefde: ‘Laat ik het even spannend houden’

„Heee, hoi!”, begint Monique enthousiast. Ze belt vanaf het regenachtige Zoetermeer, máár was onlangs nog in het Italiaanse Valduggia. „Ja, jij wil denk ik weten wat er is gebeurd toen de camera’s stopten met draaien?”, vraagt ze met een hoorbare lach aan de telefoon. „Laat ik het even spannend houden…”, begint ze haar verhaal. „Na de opnames ging ik naar huis. Dat moest ook wel, want ik moest weer aan het werk. Ik miste hem wel.”

In eerste instantie zou Vincent een paar weken later naar Nederland komen, maar dat ging niet door. „Hij heeft het superdruk, dus dat begreep ik ook wel”, legt Monique uit. „Dus ik ben teruggegaan, ik kon namelijk ook prima op afstand werken. Dat is superleuk geweest.” Om meteen in de volgende zin erachteraan toe te voegen: „Maar helaas is het op dit moment niks meer. We zijn tot de conclusie gekomen dat het niks is geworden.”

Monique heeft er wel van „gebaald”. „Je komt daar voor de liefde, je hoopt het te vinden en dan is het wel een domper.” Dat zal het ook zijn voor kijkers en bekenden, verwacht ze. „Ja, dat is het enige moeilijke: ik krijg nu zóveel appjes van collega’s, vrienden en familie. Ze willen allemaal weten hoe het met gaat.” Maar ze moet nog even geduld hebben, vanmiddag om 16.30 uur gaat het nieuws naar buiten. „Misschien leg ik dan mijn telefoon wel even weg”, lacht ze.

Vincent: ‘Zoals Bert ook zei: Geen wauw-gevoel’

Als we Vincent bellen, beaamt hij het verhaal. Niet meteen, hij is goed getraind en denkt eerst dat hij het nieuws niet mag vertellen: „Of we nog aan het daten zijn, kan ik je niet zeggen”, zegt hij geheimzinnig. Als hij weet dat dit verhaal pas om 16.30 uur verschijnt, geeft hij voorzichtig toe. Hij legt uit: „We hebben het heel leuk gehad. Ze is superleuk en we konden het goed vinden. Maar we merkten al gauw wat dingetjes van dit en dat. En toen dacht ik: het gaat niet werken. Zoals Bert ook zei: ‘Het wauw-gevoel was er niet genoeg’.”

„Tijdens de opnames is er toch een bepaalde setting en denk je heel anders over daten…”, legt hij uit. „Je hebt in het mooiste, of in het ergste geval, het is maar hoe je het bekijkt, haha, drie dames om je heen. Ik dacht vooral: hoe ga ik dit managen? Maar dat zag je volgens mij ook wel in het programma…”

Toch heeft Vincent allerminst spijt van zijn deelname. „Het was een hele leuke ervaring. Ik stond net nog even buiten en toen stonden er twee Nederlanders, die hadden Casa Valduggia even opgezocht. En ik zit nu geregeld helemaal vol, dat is heel leuk.”



Caroline uit B&B Vol Liefde: ‘Ik heb niet zo’n grote waslijst’

En dan Caroline. De gastvrije B&B-eigenaresse uit Bad Kleinkirchheim wilde de liefde met Eric een kans geven, konden we zien in de slotminuten van de laatste aflevering. Hoe gaat het nu? „Met mij gaat het heel goed. Met Eric gaat het ook goed. Maar of wij samen nog wat hebben?” Korte stilte. „Nee.”

„Ja, jammer hè?”, leeft ze mee. Ze verklaart: „Na de opnames is hij teruggegaan naar Nederland. Ik moest vlak daarna naar het ziekenhuis vanwege een skiongeluk dat ik heb gehad. Ik werd daar negen dagen opgenomen. Dan ben je in je eigen habitat en heb je wel tijd om na te denken.”

Eric is daarna nog wel naar Oostenrijk gekomen. „Hij was met vrienden in de buurt aan het fietsen. Toen hebben wij op een zondag gezellig geluncht, maar vanuit mijn kant was er niet de juiste chemie. Toen hebben we besloten dat dit het was.”

Caroline noemt het B&B Vol Liefde-avontuur „best pittig”. „Ik denk dat niemand ooit in een normale setting met drie of vier mannen heeft gedate in eenzelfde huis. Dat kost best wat energie. Het zit in mij om het mensen naar de zin te maken. Dat wordt wel heel lastig als je op het hoogtepunt drie mannen hebt met veel energieën: je wilt iedereen evenveel aandacht geven. Op het moment dat ik alleen met Eric ben, is het al veel normaler. Dan wordt het pas een date.”

Eric en Caroline hebben af en toe nog wel contact met elkaar. „Toen de opnames op tv werden uitgezonden, heeft één van de mannen een groepsapp aangemaakt. Maar ik ga er vanuit dat dat nu wel afloopt.”



‘Heel Nederland heeft het erover’

En dat betekent dat geen van de B&B-eigenaren de liefde heeft gevonden. Of het format van B&B Vol Liefde dan wel helemaal klopt? Caroline: „Dat laat ik aan RTL over.” Er zijn in ieder geval genoeg mensen die het programma konden waarderen, het was dé kijkcijferhit van deze zomer. „Het lijkt wel alsof heel Nederland het erover heeft”, merkt ook de Oostenrijkse. „Er wordt hier dagelijks aangebeld. Mensen zijn nieuwsgierig en vinden het leuk.”

Of Caroline nu beter weet wat ze zoekt in de liefde? „Nee, dat wist ik al. Ik heb niet zo’n grote waslijst hoor: ik vind humor heel belangrijk, dat iemand verzorgd is, charmant en communicatief goed. Dat je goed kunt praten en iemand lekker in het leven staat.” Dat klinkt als Eric? „Haha, en dan het belangrijkst: en dat kun je niet in een contactadvertentie zetten: er moet chemie zijn. Dat is het cruciale ingrediënt.”

Goed nieuws voor de fans! Er komt een tweede seizoen. B&B-eigenaren kunnen zich hier aanmelden.