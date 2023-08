Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goed nieuws! RTL is alweer bezig met nieuw seizoen van kijkcijferhit B&B Vol Liefde

RTL en Videoland gaan een vierde seizoen van B&B Vol Liefde maken. Dat kondigen de zender en de streamingdienst aan in de nieuwe aflevering die vanaf vanochtend op Videoland staat. In het slot wordt de aankondiging gedaan.

„Ben jij als alleenstaande B&B-eigenaar op zoek naar liefde? Is jouw buitenlanddroom werkelijkheid geworden, maar wil je die met iemand delen?”, meldt de vaak nogal sarcastische voice-over Jeroen Kijk in de Vegte. „Meld je dan snel aan voor een nieuw seizoen vol liefde.”

De oproep wordt bevestigd door Blue Circle Casting. Het castingbureau voor televisieprogramma’s is op zoek naar mensen die ‘een groot avontuur zijn aangegaan in het buitenland’ en dat het liefst samendoen met een liefdespartner.

Voor het nieuwe seizoen staat ook de mogelijkheid open voor single bed-and-breakfasteigenaren buiten Europa. In het lopende seizoen is daar alleen sprake van bij Martijn. Die runt een bed-and-breakfast in Thailand.

Goed nieuws voor miljoen fans van B&B Vol Liefde

De aankondiging is goed nieuws voor liefhebbers van het programma. En dat zijn er nogal wat. Het programma ontpopte zich het vorig seizoen tot een grote kijkcijferhit. Het derde seizoen van de serie, waarin Nederlandse bed-and-breakfasteigenaren die in het buitenland wonen op zoek gaan naar de ware liefde, is momenteel te zien op televisie

Het programma trekt vrijwel dagelijks rond de miljoen kijkers. B&B Vol Liefde is één week vooruit te kijken via Videoland, de streamingdienst van RTL.

Kandidaten maken vaak de tongen los

In het huidige seizoen volgen we acht bed-and-breakfasteigenaren. Zij hebben B&B’s in Spanje, Zweden, Portugal, België, Frankrijk én Thailand. De ene eigenaar vertoont wat meer bijzondere kenmerken dan de ander. Zo maken vooral Walter, Leendert en Joy vaak de tongen los. Maar ook over de dates die de bed-and-breakfasts bezoeken, zijn kijkers vaak uitgesproken.

Uit eerdere seizoenen is gebleken dat het vinden van ware liefde via het programma écht kan. Zo zijn Martijn en Fenna nog steeds samen en gaan Astrid en Harmjan zelfs trouwen.