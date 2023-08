Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-kijkers smullen van vertederende kus: ‘Met stip favoriete moment’

De liefdesperikelen in B&B Vol Liefde zorgen voor veel vermaak op televisie. Maar gisteravond leek daar eindelijk een eerste glimp van een prille liefde te zijn. Debbie en Paul namen afscheid van elkaar op het vliegveld. En kijkers smulden van de vertederende beelden.

Voordat we naar de romantische taferelen gaan, praten we je even snel bij over de andere date-situaties van gisteravond. Hoewel de vrouwen bij Joy in het Spaanse Malaga nader tot elkaar groeien, loopt het bij Joy zelf een beetje stroef. De B&B-eigenaar moet, op zijn motor, zijn hoofd moet leeg maken van alle prikkels. Maar als hij terugkomt staan er nog twee nieuwe dames op de stoep. Met Dani en Elise erbij, vertoeven er nu vier vrouwen op Mount Joy en dat is klaarblijkelijk te veel voor de B&B-eigenaar.

Weinig romantiek bij andere kandidaten

Ook bij Petri wil het allemaal nog niet vlotten. Alle eerdere mannen zijn inmiddels vertrokken en Petri zingt vanachter de strijkplank daarom maar even het dramatische nummer De Verzoening van Frank Boeijen. Hopelijk zorgt nieuwe kandidaat Thomas voor iets meer romantiek in de Franse B&B.

En Martijn, die eerder een nieuwe dame al na één dag naar huis stuurde, besluit in Thailand om ook Diana naar huis te sturen. Dit tegen de verwachtingen van zijn date in. Nieuwe kandidaat Tamara, die je kunt ‘bellen voor frikandellen’, neemt haar plek over.

Kijkers smullen van prille liefde in B&B Vol Liefde

Maar de crème de la crème van deze aflevering speelt zich toch wel in Spanje bij Debbie af. Debbie is als kandidaat inmiddels publieksfavoriet, maar ook Paul, die haar probeert in te palmen met zijn nuchtere uitspraken, doet het goed bij de kijkers.

En hoewel de ‘andere man’ Han nog erg zijn best doet, komt Debbie er steeds meer achter dat Paul een „perfecte gozer voor aan haar zijde” is. Debbie vertelt zelf eerlijk dat ze Han eigenlijk een beetje ontwijkt en dat terwijl Han nog wel hier en daar een poging waagt.

Paul en Debbie geven eerste kus

Paul en Debbie groeien steeds nader tot elkaar, maar dan krijgt Paul een telefoontje uit Nederland. Een goede vriend van hem blijkt niet lang meer te leven te hebben en hij besluit terug naar Amsterdam te gaan. Hij wil zijn vriend graag nog in de ogen kijken. Maar Paul laat aan Debbie weten dat hij „heel brutaal” een retourticket heeft gekocht.

Debbie oppert al een paar keer in de aflevering dat ze wellicht Paul een keer op zijn ‘mond moet pakken’. En als de twee op het vliegveld staan, gebeurt dat ook. Ze besluiten daarna nog even koffie te gaan drinken. „Ik vind het ook wel weer gek dat je weggaat”, zegt Debbie. „Ik denk dat onze relatie het wel aankan”, antwoordt Paul. Daarna volgen er nog twee kussen en een „adios” van Paul op de roltrap. De muziek en montage van de programmamakers werken overigens ook goed mee.



Met stip op 1 mijn favoriete moment tot nu toe #benbvolliefde pic.twitter.com/kPPMFtoRoX — !n§r!d (@inkyopdrift) August 9, 2023

Met stip op 1 mijn favoriete moment tot nu toe #benbvolliefde pic.twitter.com/kPPMFtoRoX — !n§r!d (@inkyopdrift) August 9, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Iedereen ligt nu thuis toch ook in katzwijm? #benbvolliefde pic.twitter.com/j1actDGlfD — Corinne van Doorn (@CoProductie) August 9, 2023

Iedereen ligt nu thuis toch ook in katzwijm? #benbvolliefde pic.twitter.com/j1actDGlfD — Corinne van Doorn (@CoProductie) August 9, 2023



DE KUS!!! 💖 Ik wil bij deze bruiloft zijn. #benbvolliefde pic.twitter.com/zKL8KxzugL — Lianne Kleinjan (@liannekleinjan) August 9, 2023

DE KUS!!! 💖 Ik wil bij deze bruiloft zijn. #benbvolliefde pic.twitter.com/zKL8KxzugL — Lianne Kleinjan (@liannekleinjan) August 9, 2023



Jaaaaa jaaaa jaaaaaaaaaa !!!!!!! Wat heeeeeeeeerlijk !!!! Ik geloof nu weer in de liefde! 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 Wil er iemand daten?#benbvolliefde pic.twitter.com/2n8ZgZlbdR — Ramon Hopman (@Ramonausholland) August 9, 2023

Jaaaaa jaaaa jaaaaaaaaaa !!!!!!! Wat heeeeeeeeerlijk !!!! Ik geloof nu weer in de liefde! 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 Wil er iemand daten?#benbvolliefde pic.twitter.com/2n8ZgZlbdR — Ramon Hopman (@Ramonausholland) August 9, 2023



Die gelukzalige glimlach van Paul: daar smelt je hart toch van ❤️ #benbvolliefde pic.twitter.com/yKwl0tmI3x — 𝗝𝗲𝗻𝗻𝗲𝗽𝗲𝗻 (@jenzand) August 9, 2023

Die gelukzalige glimlach van Paul: daar smelt je hart toch van ❤️ #benbvolliefde pic.twitter.com/yKwl0tmI3x — 𝗝𝗲𝗻𝗻𝗲𝗽𝗲𝗻 (@jenzand) August 9, 2023

Je kijkt B&B Vol Liefde terug via RTL.