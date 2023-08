Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Antoon wil liever een 21-jarige zonder carrière zijn: ‘Na twintig minuten zijn we het park uit gerend’

Antoon, één van de best beluisterde artiesten van Nederland, geeft in een interview met Het Parool toe dat hij eigenlijk liever een 21-jarige was zónder carrière. Een dagje uit naar de Efteling of genieten van de zon op het terras, lukt de artiest, die eigenlijk Valentijn Verkerk heet, niet meer.

„Na twintig minuten zijn we het park uit gerend. Zo dom, dat we dachten dat dit kon. Uiteindelijk zijn we naar een kersenboomgaard in de buurt gereden, waar ik wel even op de foto moest met twee meisjes die daar werkten”, vertelt de 21-jarige aan Het Parool. „Maar daarna zaten we samen in het zonnetje, met onze kersen. Helemaal prima. Maar ik was wel even boos, ik wilde gewoon in een achtbaan.”

Muziek maken goede afleiding voor Antoon

Een ‘normale’ 21-jarige is Antoon ook niet meer te noemen. De artiest, die in 2020 doorbrak met zijn single Hyperventilatie, heeft een eigen documentaire, verkocht de Amsterdamse Ziggo Dome twee keer uit en heeft meerdere nummer 1-hits op zijn naam staan. Het grote succes wijdt de artiest deels aan de dood van zijn moeder. „Toen ze overleed, kwam er een soort gat van me alleen voelen. Dat vulde ik met muziek maken, daardoor kwam alles in een stroomversnelling.”

Het muziek maken was een goede afleiding. „Net als veel optreden en zuipen met vrienden – en dan vooral niet over mijn moeder praten”, vertelt de artiest. „Maar dat werkt natuurlijk niet.” Antoon besloot daarom ook met een psycholoog te gaan praten. „Eigenlijk heeft het me sterker gemaakt als mens, en misschien ook succesvoller als artiest. Maar liever was ik nu een 21-jarige zonder carrière die in de stad rondhangt en in het weekend bij zijn moeder langsgaat, of haar kan bellen.”

Veel nummers van Antoon gaan over drank en meiden, maar daar wil hij nu verandering in brengen. „Ik wil méér zijn dan iemand die tien keer in een refreintje ‘tantoe lekker’ roept. Ik wil het persoonlijker maken, vanuit mezelf schrijven”, vertelt hij. „Wat nu in mijn leven gebeurt, is niet meer alleen maar zuipen in de club en meisjes, dus daar ga ik het ook niet over hebben. En ik ben gewoon best wel snel overprikkeld tegenwoordig, door mijn leven. Naast mijn werk ben ik heel saai geworden.”