Voeding onder de loep: wat is een gezonde portie noten?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt die informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: wat is een gezonde portie noten?

Je denkt ‘s avonds gezond bezig te zijn: je kiest een zak noten in plaats van M&M’s. Maar als je achterop de verpakking kijkt, zie je dat er in beide zakken ongeveer evenveel calorieën zitten. Hoe zit dat precies? Zijn nootjes nog wel gezond, en wat is dan een gezonde portie? Metro vroeg het aan voedingsdeskundige Camella Bot.

Gezonde portie noten

Passen noten in een gezond voedingspatroon? „Een handje noten is zeker weten een onderdeel van een gezond voedingspatroon”, laat Bot weten. „Ze zitten boordevol vezels en goede, onverzadigde vetten. Deze laatste zorgen er echter ook voor dat een handje nootjes veel kcal bevat. Nu is de definitie van een handje natuurlijk erg relatief, maar een klein handje bevat al snel zo’n 250 kcal. Ter vergelijking, een Mars bevat dit ook.”

De portiegrootte is bij het eten dus enorm belangrijk, vertelt de voedingsdeskundige. En laat je vooral niet weerhouden van het eten van noten, want ze zijn wél gezond. „Het is echt aan te raden om dagelijks wat nootjes te eten, want die onverzadigde vetten en vezels zijn ontzettend belangrijk om dagelijks binnen te krijgen. Maar let er dus even goed op dat je niet te veel pakt.”

Over hoeveel gram per dag spreken we dan? Dat hangt af van je voedingspatroon, aldus Bot. „Hoeveel verstandig is om te eten, is afhankelijk van wat je verder op de dag eet. Dit verschilt dus per persoon. Het dient binnen jouw voedingspatroon te passen.”

Welke nootjes zijn het best?

En dan nog even over het soort noten. Volgens de voedingsdeskundige zit daar namelijk ook behoorlijk wat verschil in. „Iedere noot bevat weer net een andere samenstelling. Qua type nootje zou ik dus vooral adviseren om lekker te variëren. Door te variëren, pak je van alles wat mee. Ik raad wel aan om voor de ongebrande, ongezouten variant te gaan. Deze soort is het minst bewerkt.”

