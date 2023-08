Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Petri breekt nadat ook derde B&B Vol Liefde-kandidaat niet de ware blijkt: ‘Gun mezelf een leuke vent’

De Brabantse B&B-houdster Petri (59) hoopt vurig dat ze door B&B Vol Liefde haar prins op het witte paard kan vinden, maar vooralsnog is het populaire RTL 4-liefdesprogramma geen succes gebleken. Ook de nieuwste kandidaat Toine doet haar hart niet sneller kloppen.

Petri staat een beetje bekend als de strenge juffrouw van het programma. Ze schoot eerder nog behoorlijk uit haar slof vanwege een verkeerd gesnoeide boom en schroomt niet om haar ongezouten mening uit te spreken. Kandidaten Hans en Olaf hebben alweer hun biezen gepakt, waardoor nu alleen nieuwkomer Toine logeert bij de B&B in het Franse Monclar.

Petri twijfelt over Toine in B&B Vol Liefde

Hoewel Toine zich op zijn gemak voelt in Frankrijk en meent dat hij en Petri veel raakvlakken en een ‘klikje’ hebben, denkt de B&B houdster zelf daar héél anders over. Zo vindt ze hem „geen galante man” en een „man die geen keuzes kan maken”. En hoe meer tijd ze met hem spendeert, hoe groter haar twijfels worden.

De Brabantse loopt al heel de dag met haar ziel onder haar arm en besluit de angel eruit te halen. „Het gaat niet zo goed”, bekent de B&B-houdster terwijl de twee aan tafel zitten met een wijntje. „Ik ben een beetje in de war. Ik ben benieuwd hoe jij mij ziet, want volgens mij ben ik niet mijn leukste zelf op dit moment. Ik weet niet dat bij jou overkomt, want ik kan jou niet zo goed peilen.”

„Ik vind jou een hartstikke lieve vrouw”, drukt Toine haar op het hart. „Ik kan me voorstellen dat je denkt dat je niet bent wie je eigenlijk bent. Maar ik vind jou een leuke en zorgzame vrouw.” Hij besluit de vraag terug te kaatsen. „Wat vind je van mij?”

‘Loop rond als een halve zombie’

„Ik vind het best wel lastig”, geeft Petri toe. „Ik vind jou een hartstikke aardige man, maar ik voel me niet tot jou aangetrokken. Sterker nog: ik heb een beetje het idee dat wij in verschillende werelden leven. Dat wij heel anders zijn. Ik vind het moeilijk, want omdat ik dit avontuur ben aangegaan vind ik dat het een kans moet geven. Maar ik merk bij mezelf dat ik richting jou niks speciaals voel. Ik heb het idee dat dat ook niet gaat gebeuren. Dat vind ik heel snel en dat wil ik eigenlijk niet. Ik vind het niet netjes en niet eerlijk.”

Toine vat het sportief op. „Dat kan voorkomen.” Hij vervolgt: „Ik heb best wel heel veel humor en zeker veel zelfspot.” „Geloof ik onmiddellijk, maar misschien is het niet mijn humor”, reageert Petri daarop. Ze vraagt zich af hoe ze nu verder moeten. „Ik vind het prima als je hier blijft en dat we kijken we of er nog een opening is. Maar daarbij moet je je dan ook goed voelen.” Dat wil Toine wel. „Ik zou ons nog wel een kans willen geven.” „Dan gaan we dat doen”, zegt Petri. „Ik vind het fijn dat je zo reageert, want ik zag er heel erg tegenop. Ik loop al de hele dag als een halve zombie rond.”

Petri breekt

Voor de camera’s beaamt Petri nogmaals dat ze blij is met zijn reactie, maar heeft ze er wel een kleine kanttekening bij. „Ik vind dat er ook nu niet echt veel uitkomt en dat ik niet echt weet wat hij nu denkt. Ik kan dat niet aan zijn gezicht aflezen.”

Als de zon zakt, daalt het besef in dat ze binnenkort wellicht wel weer alleen in haar B&B zit. Drie ervaringen rijker, maar ook drie illusies armer. Hoewel er nog nieuwe kandidaten hun opwachting maken, groeit de twijfel bij de B&B-houdster of de liefde wel voor haar is weggelegd. „Ik gun mezelf een leuke vent waarmee het vanzelf gaat. En dat is deze man niet. Ik ben niet teleurgesteld, want het is er of het is er niet. Dat kun je niet afdwingen. Je moet toch door. Dat ga ik ook doen en dat kan ik ook, maar dat kost wel energie nu. Ik hoop bij elke man die binnenkomt dat het een coup de foudre (liefde op het eerste gezicht, red.) is. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn.”

Je kunt B&B Vol Liefde terugkijken via RTL en Videoland.