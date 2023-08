Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Afkappingen in B&B Vol Liefde: Martijn stuurt nieuwe dame na een dag naar huis en Marian deelt cijfers uit

In B&B Vol Liefde maakte nieuwkomer Gerry gisteren nog steeds geen schijn van kans bij Marian en Leendert heeft het moeilijk na het vertrek van Thalia. De aflevering wordt getekend door de vele afkappingen. Bram en Yamie-Lee hebben namelijk geen succesvolle date, en Gerry kan van Marian rekenen op een heel laag ‘rapportcijfer’.

In Thailand ziet Martijn de nieuwe dame totaal niet zitten. „Ik ga er geen doekjes om winden”, en dat doet hij heel letterlijk. Na wat lijkt amper een dag te zijn geweest, kan de nieuwe dame nu alweer vertrekken.

B&B Vol Liefde bij Bram in Zweden

We beginnen bij Bram in Zweden. Hij woont zelf nogal afgelegen en primitief, maar hoopt dat er iemand is die dat ook wel ziet zitten. Zo is Suus bij Bram van de partij, die je tussendoor vooral ‘nice’ en ‘sick’ hoort zeggen. Haar codetaal is inmiddels voorzien van een woordenboekje.

Bram moet zijn dames in B&B Vol Liefde waarschuwen voor een lynx die hij tijdens een wandeling niet ver van zijn huis spotte. „Je bent me nu wel een beetje bang aan het maken.” Lynx, of geen lynx, Yamie-Lee heeft geen tijd te verspillen. „Ik zou een paar uurtjes van je tijd willen vandaag.” Yamie-Lee probeerde het te vragen voor Suus iets kon zeggen. „Ik merk dat zij veel space inneemt.” Yamie-Lee en Bram gaan picknicken. Maar na de date voelt Yamie-Lee zich toch wat verdrietig. Ze heeft niks romantisch gevoeld, en ze weet niet wat Bram wil. Suus heeft meer succes bij Bram, hij geeft aan dat ze ‘potentie’ heeft. Aan het einde van de dag kappen Yamie-Lee en Bram het af.



Goed zo, meid, ik zou ook geen moeite meer doen voor de snauwende Bram die zelf geen enkele moeite doet.

#benbvolliefde pic.twitter.com/x0LL3iOC3g — Guus (@ThaGuus) August 4, 2023

Leendert verwelkomt nieuwe dame

Bij Leendert is de omgeving bewolkt. Er is een leegte gekomen nu dat Thalia weg is. „Ik had gisteravond een eenzaam gevoel. Ik mis Thalia. Maar het is goed zo, even door de zure appel heen bijten.” Gelukkig voor ‘ouwe snoepert’-Leendert is de volgende dame in B&B Vol Liefde naar hem onderweg. De 71-jarige Niesje komt hem opzoeken. Bij de ontmoeting houdt Leendert haar hand stevig en lang vast.



Pffff, wat een irritante kerel is die Leendert toch! 🙄

Denkt gelijk bij de eerste ontmoeting al over samenwonen! Rustaaaaaagh!

Nou, Thalia mag blij zijn dat ze weg is gegaan.. #benbvolliefde — Jolanda Jansen (@JolandaJ1304) August 5, 2023



Hoop dat Niesje Alleendert een flinke verkoudheid bezorgd en dan weer gauw terug rijdt naar huis. Wat een engerd. #benbvolliefde — Ton Kersten (@TonKersten2) August 4, 2023

Marian heeft de heren een cijfer

Ed vermaakt zichzelf wel bij Marian in de B&B. „Ik merk dat elke dag mijn gevoel positiever wordt.” Nieuwkomer Gerry valt met zijn neus in de boter want Marian trakteert de heren op een groepsdate. Ze gaan de zee op onder begeleiding van Eduardo. Ze spotten wat dolfijnen en Ed test de wateren bij Marian. Hij gooit soms een arm om haar heen: „Het wordt steeds gezelliger”, aldus Marian. Tijdens een gesprek met Eduardo geeft Marian Ed een 8, Olof krijgt een 6 en Gerry een hele magere 2. „Hij is echt niet mijn type. Ik ga Gerry naar huis sturen.”



Olof een 6😱 Een 6!!! Bij deze is het bewezen..elke minuut dat je in de zon ligt sterft er een iq punt af..kan niet anders Met je 6… Ik ben gewoon verontwaardigd 😱😂#benbvolliefde pic.twitter.com/khSghzuZjS — Starbuck (@starbuck68) August 4, 2023



Ik lees net dat de politie van Budens in Portugal een verwaarloosde 75 jarige man met hondenriem om zijn nek, vast gebonden heeft aangetroffen in het zwembedhok.#benbvolliefde olof pic.twitter.com/wwkwDnCA2o — Arnaud v Rietschoten (@avanriet) August 5, 2023

‘Vraag me af of er überhaupt een vrouw in zijn leven past’

In Thailand zou je denken dat nieuweling Silvana de ideale match is van Martijn op het gebied van ‘geen ochtendmens’ zijn. Ze lijken beiden graag een gat in de dag te slapen. Maar er zijn veel „dingetjes die not done zijn” voor Martijn. Dingetjes die hij niet heeft gezien op de ingestuurde video. Martijn doelt op de tatoeages in haar nek, op de vingers en de piercing door haar lip. „Ik vind het raar dat dat me niet is opgevallen.” Martijn neemt de twee dames mee naar een massagesalon. Daar stoort hij zich nogal aan Silvana. Diana vond de sfeer „ongemakkelijk”. En na slechts een paar uren op Thais grondgebied vertrekt Silvana alweer.



Pokke..net van je jetlag bekomen, kan je weer op het vliegtuig? Hopelijk kan ze nog vakantie houden daar #sylvana #benbvolliefde — @CarGien-😊🌷😢 (@Carmeninmokum) August 5, 2023



Die massages elke keer maken Martijn ook niet echt ontspannen he?

Vraag me af of er überhaupt een vrouw in zijn leven past#benbvolliefde pic.twitter.com/ltRByWtyt7 — Myra 🫶 (@Skierwiefke) August 5, 2023

Je kunt de aflevering van B&B Vol Liefde terugkijken via Videoland.