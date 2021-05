De meest opvallende uitspraken van prins Harry uit The Me You Can’t See

Voor de docuserie The Me You Can’t See heeft prins Harry samengewerkt met Oprah Winfrey. In de docuserie komen meerdere beroemdheden aan bod, die praten over mentale problemen of bijvoorbeeld trauma’s die ze in hun verleden hebben opgelopen. En ook Harry had heel wat te zeggen.

Samenwerken met Oprah Winfrey deed prins Harry al eerder, toen met zijn vrouw Meghan Markle. De presentatrice interviewde de prins en zijn vrouw. Ook destijds deden ze a very big book open over allerlei zaken binnen het koningshuis. Bijvoorbeeld dat de huidskleur van Archie een zorg was, en dat Meghan geen hulp mocht zoeken voor haar mentale gezondheidsproblemen.

Mentale gezondheidsproblemen prins Harry

Ook Harry worstelde met zijn mentale gezondheid, zo bleek uit The Me You Can’t See. Hij gebruikte alcohol en drugs om daar mee om te kunnen gaan.

„Ik was bereid om te drinken, ik was bereid om drugs te gebruiken, ik was bereid om dingen te doen waardoor ik minder zou voelen”, vertelt Harry. „Ik dronk waarschijnlijk de hoeveelheid voor een week op een vrijdag- of zaterdagavond.” De prins zei ook dat hij niet dronk omdat hij ervan genoot, maar omdat hij „iets probeerde te maskeren”.

Verder noemde Harry zijn tijd Afghanistan, waar hij op missie was, zijn „meest comfortabele jaren”. Naar eigen zeggen is dat omdat hij toen weg was van de Britse media en roddelpers.



"My most comfortable years was in Afghanistan, away from the media. " ~ #PrinceHarry #TheMeYouCantSee — Beng 🌴 (@benglevy1969) May 21, 2021

Meghan pleegde geen zelfmoord ‘uit medeleven met Harry’

Alhoewel deze aflevering van The Me You Can’t See vooral over Harry gaat, komt ook Meghan even aan bod. In het interview met Oprah zei ze namelijk dat ze op een gegeven moment suïcidaal was. Harry vertelt nu waarom ze er uiteindelijk voor koos om zichzelf niet van het leven te beroven.

„Wat haar tegenhield, was hoe oneerlijk het zou zijn voor mij na alles wat er met mijn moeder was gebeurd. En dat ik in een positie terecht zou komen waarin ik een andere vrouw in mijn leven zou verliezen, met een baby in haar, onze baby”, zegt Harry. „Het engste was haar helderheid van denken. Ze was niet gek. Ze was niet onder invloed van medicijnen of alcohol. Ze was compleet nuchter en bij haar volle verstand.”

Volgens Harry vertelde Meghan hem over haar suïcidale gedachten vlak voor een liefdadigheidsevenement in de Royal Albert Hall. Hij liet weten dat hij met enige schaamte terugkijkt op de manier waarop hij toen reageerde. Ze hadden slechts tijd voor een korte omhelzing, voordat ze op het evenement voor de camera’s weer moesten doen alsof er niets aan de hand was. Even was het de vraag of Meghan überhaupt mee zou gaan naar het evenement, maar ze had zelf het idee dat ze niet alleen gelaten kon worden.

‘Ze stoppen niet, tot ze dood is’

De Britse roddelpers heeft een flinke hand gehad in de (mentale) problemen van Meghan en Harry. Meghan werd meedogenloos behandeld door de Britse pers, die haar amper alleen lieten en over alles wat ze deed kritisch waren. Harry ziet daar een vergelijking in met zijn moeder, Diana Spencer. Ook zij werd lastiggevallen door de pers. In augustus 1997 liep dat zó hoog op dat roddeljournalisten haar een tunnel in Frankrijk in jaagden, waar ze verongelukte.

Eerder zei Harry al dat hij bang is dat de geschiedenis zich herhaalt. Dat zei hij nu weer, in The Me You Can’t See. „Mijn moeder werd haar dood ingejaagd terwijl ze een relatie had met iemand die niet wit was. En kijk wat er gebeurde. Wil je praten over geschiedenis dat zichzelf herhaalt? Ze gaan niet stoppen, tot ze dood is.”



“My mother was chased to her death while she was in a relationship with someone that wasn’t white. And now look what’s happened. You wanna talk about history relating itself? They’re not gonna to stop until she dies.” GO OFF HARRY!!! #TheMeYouCantSee pic.twitter.com/znVUBkF9Ar — J.J. McAvoy (@JJMcAvoy) May 21, 2021

Docuserie The Me You Can’t See

In de docuserie blijkt ook dat de familie van Harry weinig hulp bood aan het stel. „Ik schaamde me dat het zo erg was geworden, en ik was te beschaamd om mijn familie om hulp te vragen. En dat was, om eerlijk te zijn, omdat ik weet dat zij mij niet kunnen geven wat ik nodig heb.” Volgens Harry hebben veel mensen van zijn leeftijd (36) dat. Terwijl hij dat zegt, zit er zichtbaar een brok in zijn keel. „En toen kreeg ik een zoon. Ik wil niet, elke keer als ik in zijn ogen kijk, me moeten afvragen of zijn moeder hetzelfde lot wacht als de mijne. En dat ik hem dan alleen moet opvoeden.” Voor Harry was dat één van de zwaarstwegende redenen om te breken met het koningshuis.

Toen Harry uiteindelijk wél zijn familie om hulp vroeg, was hun reactie „totale stilte en verwaarlozing”.



Harry knew he'll never get from his family what he needs. 😢 #TheMeYouCantSee pic.twitter.com/niGgEcY7D4 — Beng 🌴 (@benglevy1969) May 21, 2021

Harry benadrukt nog maar eens hoezeer hij lijkt op zijn moeder. Een familielid vertelde hem namelijk ooit dat als hij ‘gewoon meespeelde’, dat zijn leven dan makkelijker zou zijn. „Maar er zit heel veel van mijn moeder in mij.”



“Family members have said: Just play the game, and your life will be easier. But i’ve got a hell of a lot of my mum in me” — Prince Harry on #TheMeYouCantSee pic.twitter.com/xfiak3xPSl — michelle (@ddarveyy) May 21, 2021

Kijkers van de docuserie zijn aangegrepen door de verhalen van de prins, maar merken ook op dat het nu beter met hem lijkt te gaan. „Prins Harry klinkt alsof hij eindelijk de rust en het familieleven heeft gevonden, waar hij altijd naar op zoek was. Ik ben blij voor hem.”



Prince Harry sounds like he finally found the peace and family life he was always searching for with Meghan and in California. I am happy for him. #TheMeYouCantSee pic.twitter.com/4RxrOTml7F — TV Fanatic👑⚜️ (@TvKhaleesi) May 21, 2021

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 0800-0113 en de chat op 113.nl

The Me You Can’t See is te zien op Apple TV.