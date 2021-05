Prins Harry in documentaire van Oprah: ‘Ik zocht troost in alcohol en drugs’

In de documentaireserie The Me You Can’t See doet prins Harry een boekje open over zijn mentale gezondheidsproblemen. Hij gebruikte alcohol en drugs om daar mee om te kunnen gaan. Dat vertelt hij in de eerste aflevering van de docuserie, waarvoor hij samenwerkte met Oprah Winfrey.

„Ik was bereid om te drinken, ik was bereid om drugs te gebruiken, ik was bereid om dingen te doen waardoor ik minder zou voelen”, vertelt Harry. „Ik dronk waarschijnlijk de hoeveelheid voor een week op een vrijdag- of zaterdagavond.” De prins zei ook dat hij niet dronk omdat hij ervan genoot, maar omdat hij „iets probeerde te maskeren”.



Harry knew he'll never get from his family what he needs. 😢 #TheMeYouCantSee pic.twitter.com/niGgEcY7D4 — Beng 🌴 (@benglevy1969) May 21, 2021

Mentale gezondheid prins Harry

Toen Harry worstelde met zijn mentale gezondheid, moest hij nog koninklijke taken uitvoeren. Maar zijn problemen maakten dat erg lastig. „Zelfs voor ik het huis uit ging baadde ik al in het zweet en ging mijn hart tekeer. Ik ging in een vecht- of vluchtmodus.” De prins kampte daarnaast met angst en paniekaanvallen en beschreef de tijd van zijn 28e tot zijn 32e als ‘een nachtmerrie’. Inmiddels hebben Harry en Meghan compleet ‘gebroken‘ met het Britse koningshuis. Hun titels hebben ze vrijwillig ingeleverd en ze hoeven geen koninklijke taken meer te vervullen.

In de documentaireserie benadrukt Harry ook het belang van therapie. Hij ging zelf vier jaar geleden in therapie op aandringen van zijn vrouw Meghan. In de serie is te zien hoe Harry een EMDR-behandeling ondergaat. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dat is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.



Prince Harry: I am the same that I was person but I am a better version of that. #TheMeYouCantSee pic.twitter.com/1kBW86B9Eo — TV Fanatic👑⚜️ (@TvKhaleesi) May 21, 2021

Oprah-interview met Meghan Markle

Tijdens het interview met Oprah dat prins Harry samen met zijn vrouw Meghan gaf, kwamen ook bij haar wat mentale problemen naar voren. Ze had zelfs suïcidale gedachten en probeerde hulp te zoeken, maar ze werd tegengehouden door „het instituut”.

Meghan vertelde tijdens dat interview ook dat ze zich schaamde voor haar mentale toestand. Het toegeven aan prins Harry vond ze erg moeilijk. Maar dat deed ze uiteindelijk toch. Ze besloot toen ook naar een hoge functionaris binnen het paleis te stappen. Ze gaf aan dat ze professionele hulp wilde zoeken. Die liet echter weten dat dat „geen goede look” zou zijn voor het paleis.

Bij kijkers van het interview deed Meghans verhaal een Diana-belletje rinkelen. De moeder van Harry worstelde namelijk óók met haar mentale gezondheid. „Dit is preciés wat Diana over haar mentale toestand zei meer dan 25 jaar geleden. Er is dus niets veranderd!”, schreef iemand. En nu bekent Harry dus dat ook hij mentale gezondheidsproblemen had.