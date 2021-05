5 films en series die in week 20 op Netflix verschenen: The Racer en meer

Ook in week 20 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar Army of the Dead, een vermakelijke film voor de wielerliefhebber, en naar een Spaanse superheldenserie.

Een nieuwe week betekent ook een nieuwe lading films en series op Netflix. Zo staat nu de big budget blockbuster Army of the Dead voor je klaar en kunnen fans van Who Killed Sara? nu al aan de slag met het tweede seizoen. Verder heeft Netflix de wielerfilm The Racer binnengehaald en hebben zowel Special als The Neighbor een tweede seizoen gekregen.

Nieuw op Netflix in week 20

1. Army of the Dead

Film

Genre: actie

Netflix heeft al behoorlijk wat blockbusters afgeleverd die zeker niet zouden misstaan in de bioscoop. Army of the Dead is de volgende in dit rijtje. De streamingdienst heeft bekende regisseur Zack Snyder een enorme zak geld en veel vrijheid gegeven. Het resultaat is een zombiefilm die zijn weerga niet kent. In een apocalyptisch Los Angeles volgen we een groep excentrieke huurlingen die de ultieme overval willen plegen. Alleen staan er tussen hen en de grote kluis hordes half dode mensen en zelfs een zombietijger.

2. Who Killed Sara? (seizoen 2)

Serie

Genre: thriller

Normaal gesproken moet je toch al snel een jaar wachten op een nieuw seizoen van je favoriete serie, maar dat geldt niet voor fans van Who Killed Sara? Het eerste seizoen van deze spannende thriller serie verscheen eind maart op Netflix. Nu – nog geen twee maanden later – gaat het verhaal alweer verder. Opnieuw gaan we op pad met √Ālex Guzm√°n. In het eerste seizoen zagen we hoe hij de dood van zijn zus in zijn schoenen geschoven kreeg. Zijn doel is om het tegendeel te bewijzen en wraak te nemen op de mensen die hem dit hebben aangedaan.

3. The Racer

Film

Genre: drama

De meesten zullen het gemist hebben, maar vorig jaar verscheen er een zeer vermakelijke film voor liefhebbers van de wielersport. The Racer bleef toen enigszins onder de radar. Gelukkig komt daar nu dankzij Netflix verandering in. In deze sportfilm volgen we een door Louis Talpe gespeelde wielerknecht die tijdens de tour van 1998 in dienst rijdt van de arrogante Italiaanse topsprinters. Een zware rol. Zijn hele leven gaf hij alles voor de sport. Van bloeddoping tot spartaanse trainingen. En waarvoor? Als knecht kreeg hij nooit erkenning voor zijn dienende rol. Als hij nog wat wil maken van zijn carrière, dan is dit de laatste kans.

4. Special (seizoen 2)

Serie

Genre: drama / komedie

In het eerste seizoen van de Netflix Original Special maakten we kennis met Ryan Hayes. Hij is een jonge homo met een hersenverlamming. Hij valt hierdoor buiten veel groepen en heeft moeite om mee te komen. Wanneer hij dreigt weg te zakken in zijn ge√Įsoleerde bestaan, besluit Ryan dat het anders moet. Hij trekt de stoute schoenen aan en probeert op eigen benen te gaan staan. In seizoen √©√©n zagen we dat dit ging met vallen en opstaan. Toch geeft Ryan blijkbaar niet op, want er is nu een tweede seizoen verschenen.

5. The Neighbor (seizoen 2)

Serie

Genre: komedie

In het eerste seizoen van The Neighbor zagen we hoe de ietwat egocentrische Javier opeens superkrachten kreeg. Zijn grootste uitdaging was toen vooral om te voorkomen dat mensen zijn ware identiteit zouden ontdekken. Makkelijk ging dat niet, want zijn ex zat er bovenop. Inmiddels ziet de wereld er heel anders uit. In het tweede seizoen van deze Netflix-serie blijkt namelijk dat Javier niet de enige superheld is. De vraag is alleen of de andere helden zin hebben om met hem samen te werken.

