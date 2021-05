Prins William haalt hard uit naar BBC en veroordeelt bedrog

De Britse kroonprins William vervloekt in een videoboodschap de werkwijze van de BBC ten tijde van een interview van zijn moeder Diana in 1995. Onder valse voorwendselen kreeg de BBC Lady Di toen zover om een openhartig interview te geven.

De ophef ontstaat nadat gisteren de resultaten van een onafhankelijk onderzoek over het interview naar buiten kwamen. Uit het rapport blijkt dat BBC-verslaggever Martin Bashir destijds onzuiver te werk ging. Hierbij gebruikte de verslaggever neppe bankafschriften om zo Diana te overtuigen en aan het woord te krijgen. De bankafschriften zouden aantonen dat er informatie werd gelekt vanuit het Koninklijk Huis.

Het rapport concludeert nu dat dit een serieuze schending van de journalistieke richtlijnen was. Daarnaast bekritiseert het rapport ook de BBC, omdat ook de chefs van de verslaggever op de hoogte waren hoe het interview tot stand kwam.

Prins William veroordeelt BBC

Prins William kwam vannacht met een statement waarin hij de BBC veroordeelt voor de tragische gang van zaken vanaf 1995. „Het is verdrietig om te weten dat de fouten van de BBC significant hebben bijgedragen aan de angst, paranoia en isolatie die ik me van die laatste jaren met haar kan herinneren”, laat William in een videoboodschap weten. „Het was niet alleen een losgeslagen verslaggever die haar liet zakken, maar ook de BBC-leiding, die wegkeek in plaats van moeilijke vragen te stellen.”



A statement on today’s report of The Dyson Investigation pic.twitter.com/uS62CNwiI8 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021

Interview Diana

Het interview van 1995 veroorzaakte destijds veel commotie. Ruim 22 miljoen mensen zagen hoe Diana uitvoerig vertelde over haar probleemhuwelijk met prins Charles, de zoon van koningin Elizabeth en troonopvolger. Ze deed onder meer de beroemde uitspraak dat er „drie mensen” in haar huwelijk zaten. Ze doelde daarmee op haarzelf, Charles en zijn minnares Camilla Parker-Bowles. Een jaar na het interview werd de scheiding definitief en twee jaar later overleed Diana in een auto-ongeluk.

Reactie voormalig Prins Harry

Ook Diana’s jongste zoon Harry levert kritiek op de BBC. In een verklaring laat hij weten: „Onze moeder was een fantastische vrouw die haar leven wijdde aan dienstbaarheid. Ze was veerkrachtig, dapper en ontegenzeggelijk eerlijk. Het gevolgen van een omgeving van uitbuiting en andere onethische praktijken, hebben haar uiteindelijk het leven gekost.” Hierna verwijst Harry ook nog naar zijn eigen situatie en die van zijn vrouw, Meghan Markle. Hij geeft aan dat er weinig is veranderd en dat er nu zelfs veel meer media zo te werk gaan.



Prince Harry Reveals He Used Drink And Drugs To Cope With Trauma Of Princess Diana’s Death – https://t.co/yepGpepOBP pic.twitter.com/Bq7aCAQMIq — South Asians News (@southasiansnews) May 21, 2021

Ook kwam Harry vannacht uit voor zijn problemen met alchohol en drugs. In de serie The Me You Can’t See vertelt hij dat het trauma van Diana’s dood dit veroorzaakte. „Ik was bereid om te drinken. Ik was bereid om drugs te nemen. Ik was bereid om alles te proberen zodat ik minder zou voelen,” zo vertelt hij openhartig.