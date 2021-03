Meghan en Harry bij Oprah: ‘Huidskleur zoontje was zorg’ en nog véél meer

Het werd van tevoren al een historisch interview genoemd. Het gesprek tussen Harry en Meghan met Oprah Winfrey, waarin een boekje, of zeg maar gerust boekwerk open zou worden gedaan over vooral Meghans ervaringen in en met Buckingham Palace. En zo geschiedde. Hieronder een aantal van de ‘hoogtepunten’.

Vannacht om 02.00 uur Nederlandse tijd zond de Amerikaanse zender CBS het interview van Oprah Winfrey met het Britse koningspaar uit. De eerste helft van het twee uur durende interview hield Oprah alléén met Meghan. Vervolgens sloot prins Harry aan, die bij binnenkomst meteen vertelde dat zijn vrouw in verwachting is van een meisje. „We zijn dankbaar en beide opties zouden geweldig zijn geweest”, vertelde Harry. „Maar eerst een jongen en nu een meisje, wat kun je je nog meer wensen?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Harry’s reaction to announcing that they are expecting a girl 😭 #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/oRnfWq1gLJ — Myra (@SussexPrincess) March 8, 2021

Huidskleur Archie

Een van de meest opvallende uitspraken tijdens het interview met Oprah Winfrey kwam van Meghan. Ze vertelde dat er zeker één lid binnen het Britse koningshuis was die zich tijdens haar zwangerschap zorgen maakte over de huidskleur van hun zoontje Archie. „Ik kan niet zeggen wie dat is, want ik denk dat het heel schadelijk voor het koningshuis zal zijn”, vertelde Meghan.

Tijdens het interview besprak Meghan dat zij tijdens haar zwangerschap te horen kregen dat haar kind geen koninklijke titels zou krijgen. Op de vraag van Winfrey of dat was omdat de kleine een gemengde afkomst zou hebben antwoordde Meghan: „In die maanden hadden we verschillende gesprekken, over dat hij geen beveiliging zou krijgen, geen titel, en ook over hoe donker zijn huid zou zijn als hij geboren zou worden.”

Het doet op Twitter veel stof opwaaien.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mentale gezondheid Meghan

Meghan deed meerdere schokkende onthullingen over haar tijd binnen de koninklijke familie. Ze maakte zich zorgen om haar geestelijke gezondheid, maar zei geen hulp te kunnen krijgen omdat dat de buitenwereld een slechte indruk zou geven. Uiteindelijk, zei ze, waren er „momenten dat ze niet meer wilde leven”. Ze moest zich altijd aan bepaalde regels houden. Op de vraag van Oprah of ze in die tijd zelf zweeg of het zwijgen werd opgelegd, reageert Meghan resoluut: „Ik werd het zwijgen opgelegd.”

Koningin Elizabeth

De koningin is altijd aardig geweest tegen Meghan, de vrouw van haar kleinzoon prins Harry. Dat verklaarde de hertogin van Sussex zondagavond in de uitzending van het gesprek dat zij eerder had met Oprah Winfrey.

„Ik genoot altijd van haar gezelschap”, zegt Meghan over het staatshoofd. „Ze was altijd heel warm en uitnodigend.” Ze haalde ook herinneringen op aan haar eerste ontmoeting met Elizabeth, die vrij onverwacht kwam. Harry en zij lunchten met andere familieleden toen ze erachter kwamen dat de Queen, die de voormalig actrice bij haar titel, „hare majesteit de koningin” noemde, in de buurt was.

Koningin

In het interview vertelde de hertogin dat het idee dat de twee elkaar zouden ontmoeten vrij spontaan opkwam, en dat Harry haar in de auto onderweg naar zijn grootmoeder moest uitleggen hoe zij moest buigen voor een koningin. „Ik dacht echt dat dat iets was dat ze alleen deden in een publieke setting, dat dat onderdeel was van het uiterlijk vertoon.” Tegen Harry zei ze op dat moment: „Maar ze is je oma!”, waarop de prins antwoordde: „Het is de koningin”. De Amerikaanse stelde dat dat het moment was „waarop het kwartje viel” over de formaliteiten binnen een koningshuis.

De prins zegt dat hij de koningin wel altijd van zijn beslissingen op de hoogte heeft gehouden. „Ik heb te veel respect voor haar.” Nog altijd spreken ze elkaar via Zoom.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I'm really still stuck on the Queen doing Zoom calls with Harry, Meghan and Archie but doing literally nothing to protect them.. — Professor Fleming (@alwaystheself) March 8, 2021

Charles

Niet alleen heeft de familie financieel afscheid genomen van Harry, de prins zegt ook dat zijn vader, prins Charles, de telefoon niet meer opneemt. „Waarom wil je vader je niet meer spreken?”, vraagt Oprah. “Omdat wij ons leven in onze eigen handen hebben genomen”, zegt Harry.

Later zegt Harry dat hij zich in de steek gelaten voelt. „Hij moet weten hoe het voelt, omdat hij iets soortgelijks heeft meegemaakt. Hij kent de pijn. Bovendien is Archie zijn kleinzoon.”

Met zijn broer heeft Harry iets beter contact. „Maar we zijn allebei een andere kant op gegaan.”

Huilen door Kate



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Meghan Markle debunks the reports that she made Kate Middleton cry, saying that it was the other way around: "The reverse happened. She was upset about something. She owned it and bought me flowers."#OprahMeghanHarry

pic.twitter.com/oa0c4RTfzK — Alexander Umeakubuike ✊🏿 (@AUmeakubuike) March 8, 2021

Tijdens de voorbereidingen van haar huwelijk in 2018, heeft Meghan haar schoonzus Kate nooit aan het huilen gemaakt. In het interview met Oprah Winfrey zondagavond beweerde de vrouw van prins Harry dat zij juist in tranen was na een meningsverschil met haar aanstaande schoonzus.

Een aantal maanden na het huwelijk schreven Britse tabloids dat er een ruzie was geweest over het jurkje dat Kates dochter Charlotte als bloemenmeisje zou dragen tijdens de bruiloft. Daarbij was het verhaal dat Meghan Kate aan het huilen had gemaakt. Meghan ontkende dat in het vorige maand opgenomen interview, en vertelde dat dit omgekeerd wel het geval was.

De Amerikaanse verklaarde dat ze het ware incident nooit naar buiten wilde brengen. Ze meldde dat de vrouw van prins William achteraf haar excuses heeft aangeboden en haar bloemen en een briefje heeft gestuurd. Meghan zei uit respect voor Kate geen verdere details te willen delen.

Happy end?

„Jouw verhaal met de prins heeft een happy end?”, vraagt Oprah aan Meghan op het eind, waarna Meghan instemmend antwoordt. Prins Harry zegt dat hij door Meghan „gered is”, na jarenlang vast te hebben gezeten in het Britse koningshuis. Oprah sluit af. „Dank voor het delen van jullie liefdesverhaal.” Daarna zegt ze nog dat er nog extra interview-fragmenten zullen verschijnen. To be continued.