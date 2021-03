Buckingham Palace liet Meghan geen hulp zoeken na suïcidale gedachten

Tijdens hét interview van het jaar (nu al) klapte Meghan uit de school over haar ervaringen met en binnen Buckingham Palace. Zo was de huidskleur van zoontje Archie ‘een zorg’ en ging ze gebukt onder mentale problemen.

Toen ze in het Verenigd Koninkrijk woonde, ging het zo slecht met Meghan, dat de vrouw van de Britse prins Harry niet meer wilde leven, vertelde ze onder andere tijdens het interview met Oprah Winfrey. Het ging zelfs zo slecht dat ze hulp wilde zoeken, maar ze werd tegengehouden door „het instituut”.

Schaamte Meghan

De hertogin van Sussex herinnerde zich hoe zeer zij zich schaamde voor haar mentale toestand en hoe moeilijk het was om dat toe te geven aan haar echtgenoot. Toen ze dat eenmaal had gedaan, gaf ze bij een hoge functionaris binnen het paleis aan dat ze professionele hulp wilde zoeken. Die liet echter weten dat dat „geen goede look” zou zijn voor het paleis.

Op social media doet de onthulling een Diana-belletje rinkelen bij mensen. „Dit is preciés wat Diana over haar mentale toestand zei meer dan 25 jaar geleden. Er is dus niets veranderd!”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

tw // self harm, depression What Meghan just said about her mental state whilst being in the RF is exactly what Princess Diana said MORE than 25 years ago & nothing has changed since!#HarryandMeghanonOprah #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/sGiUyK86p9 — ً (@BAGWATl) March 8, 2021

Ook waarderen mensen haar openheid.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Meghan Markle was SUICIDAL and the royal family DENIED her mental health treatment, but she persevered and her openness will SAVE LIVES. 🙏🏽 Every 40 seconds, a person dies by suicide — Cleavon MD (@Cleavon_MD) March 8, 2021

Geen Uber

Meghan legde uit dat ze als vrouw van een prins niet zomaar op eigen houtje naar een ziekenhuis of kliniek kon gaan. „Dat gaat gewoon niet. Ik kon geen Uber bestellen in het paleis, zo werkt het gewoon niet. Je levert alles in: mijn paspoort, mijn rijbewijs, mijn sleutels.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Meghan says the stress and isolation drove her to contemplate suicide. That is why she asked to go to a hospital and was told no, she could not get help. "I couldn't just call an Uber to the palace." — Liam Stack (@liamstack) March 8, 2021

Harry’s leed, medelijden, teleurstelling

Harry verklaarde dat ook hij op dat moment niet wist wat hij moest doen, en daar zelf ook mentaal onder leed. „Ik denk dat ik me schaamde om dat toe te geven”, vertelde hij over de psychische problemen van zijn vrouw. In zijn familie zou dat ook niet bespreekbaar zijn. „Daar is het idee altijd: zo is het gewoon. We moeten allemaal met deze druk omgaan.”

Harry vergelijkt de situatie waarin hij en Meghan zich nu bevinden met de situatie van zijn moeder, prinses Diana. „Ik kan me niet voorstellen hoe het voor haar geweest moet zijn om dit alléén door te maken”, zegt Harry. „Wij zijn in ieder geval met zijn tweeën en het is al een ongelooflijk zwaar proces.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

this is a full circle moment for Harry, he was afraid “history repeating itself.” He is finally getting justice for what the the British tabloids did to his mother Diana all those years ago. #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/ujNLWLToPt — Kayla McKechnie (@kayla_mckechnie) March 8, 2021

Harry zegt medelijden te hebben met zijn vader Charles en broer William. Hij stelt hij dat zijn vader en broer vastzitten in de instantie die het Koninklijk Huis is. „Net als ik er ooit in vast zat, zonder dat ik dat doorhad. Maar zij kunnen niet weg.”

Ondanks de compassie voor de situatie van zijn familie, vertelde de prins ook zeer teleurgesteld te zijn in de Windsors. Zij hebben hem en zijn vrouw nooit gesteund toen zij het slachtoffer was van racistische aanvallen, zo stelde Harry. „Er waren zoveel mogelijkheden om ons bij te staan. Maar niemand in mijn familie heeft er ooit iets van gezegd.”

Britse media Harry en Meghan

Volgens prins Harry gaat zijn familie gebukt onder de druk van de Britse media. „Ik ben me er absoluut van bewust hoe bang mijn familieleden zijn dat de tabloids zich tegen hen keren”, aldus de hertog van Sussex, die uitlegt dat er een „onzichtbaar contract” is tussen de familie en de pers, die elkaar nodig hebben. Hij suggereerde dat die angst ervoor heeft gezorgd dat zijn familie niet heeft opgetreden tegen racistische verhalen over zijn vrouw en hun gezin in de media.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.