Zo zit de act van Nederlandse Stefania op het Songfestival in elkaar

Stefania kan tijdens de finale van het Songfestival zomaar de publiekslieveling van Nederland worden. Onze troef Jeangu Macrooy hoeft volgens de bookmakers geen hoge notering te verwachten. Maar dan hebben we nog altijd die in het oog springende act van Griekenland. Met de Nederlandse Stefania.

Op 17 december 2002 werd Stefania Liberakakis geboren in Utrecht. Ze is dus nog maar 18 jaar en daarmee de jongste deelneemster aan het huidige Eurovisie Songfestival. Haar beide ouders zijn Grieks, maar de jonge zangeres woont al haar hele leven in Nederland.

Schitterende act van Stefania

In februari vorige jaar werd bekendgemaakt dat Stefania voor Griekenland op het Songfestival 2020 zou zingen. Het nummer SUPERG!RL heeft ze door de coronacrisis echter nooit op dat belangrijke podium mogen laten horen. Dit jaar zette Griekenland alsnog op Stefania in. Gisteravond zong zij Last Dance en daarmee behaalde zij de finale van het Songfestival van morgenavond. Hier zie je haar reactie. Op dat momenten waren al acht landen opgenoemd en was er nog maar plaats voor twee anderen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Stefania (@stefania_)

Stefania is een sprankelende verschijning. Haar song is ‘okay’, maar haar stem zeer vast en prachtig. Wat het meest in het oog sprong: de act. De visuele effecten zijn door gebruik te maken van een green screen geweldig. Of Last Dance sterk genoeg is voor een topnotering of de winst, moet nog blijven. Maar dat Griekenland (of ‘wij’ als Stefania wint…) punten gaat binnen harken met de act, is wel zeker.

Publiek bij het Songfestival ziet het anders

Zat jij gisteravond misschien met open mond naar Stefania’s Songfestival te kijken, de 3500 mensen in Rotterdam Ahoy zagen iets heel anders. Wij zagen Stefania en zeer mooie videobeelden van de tiener die over hoge gebouwen liep. En af en toe wat zwevende wezens met een half lichaam of zonder hoofd. Het publiek in de zaal zag mannetjes naast Stefania. Soms helemaal groen, soms met iets wits aan en Stefania ondersteunend als zij bijvoorbeeld een trap op liep. De trap zagen wij thuis niet, de spectaculaire beelden ontbraken in de zaal in Rotterdam. Het publiek kon het resultaat echter wel volgen op een videoscherm. Wie dicht bij het podium zat, zag ook de verkleedpartijen van ‘de mannetjes’ achter de genoemde trap. Het zag er voor het Songfestival-publiek als volgt uit:

Op televisie zag het optreden van Stefania er zo uit:

Songfestival voor Stefania niet onbekend

Een groot podium, daarop had Stefania al eerder gestaan. In 2016 vertegenwoordigde zij Nederland op het Junior Songfestival. In Malta maakte zij met met Kymora Henar en Sterre Koning deel uit van de groep Kisses. Televisiekijkers kennen haar misschien van de serie Brugklas. Daarin acteert Stefania sinds 2019.

En oh ja! We kunnen nog verder terug, naar 2014. Toen verscheen de Griekse Utrechtste voor het eerst als solozangeres op tv. Zij deed toen mee aan The Voice Kids.

Nederlandse vlaggetjes uit de kast morgenavond voor Birth of a New Age van Jeangu Macrooy! Leg er voor de zekerheid echter maar een Grieks vlaggetje naast.