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Illya uit B&B Vol Liefde met hartproblemen in ziekenhuis: ‘Sylwia is niet langsgekomen’

De schrik zit er goed in bij B&B Vol Liefde-deelnemer Illya. De kasteeleigenaar werd vorige week met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar bij hem een nierinfarct en ernstige hartproblemen werden vastgesteld. Hoewel hij inmiddels al een week in het ziekenhuis ligt, heeft Sylwia hem nog niet bezocht.

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In een interview met De Telegraaf vertelt Illya dat hij vorige week uit eten was in Zeeuws-Vlaanderen, toen het misging. “Ineens werd ik misselijk”, blikt hij terug. “Ik zag sterretjes en had ontzettend veel pijn. Ik belde toen meteen mijn dochter en vroeg haar of zij mijn symptomen even in ChatGPT wilde zetten, om te kijken wat we moesten doen.”

Nier van Illya uit B&B Vol Liefde bijna afgestorven

Toen ChatGPT aangaf dat hij zo snel mogelijk 112 moest bellen, zag hij de ernst van de situatie in. “Nog geen vijf minuten later was de ambulance ter plaatse en een kwartier later lag ik in het ziekenhuis.” De kasteeleigenaar onderging daar meerdere onderzoeken en bleek uiteindelijk een nierinfarct te hebben. “Dat houdt in dat er geen bloed meer bij mijn nier komt, waardoor mijn nier niet meer functioneert en zal afsterven.”

Daarnaast werden bij hem ernstige hartproblemen geconstateerd. Zijn hart blijkt nog maar voor de helft te functioneren, iets waar hij naar eigen zeggen niets van heeft gemerkt. “Het is een wonder dat ik nog zo lang een normaal leven heb kunnen leiden.”

Sylwia niet gekomen

Illya had Sylwia graag aan zijn ziekenhuisbed gehad, maar heeft haar tot nu toe moeten missen. Volgens hem is ze vooral met zichzelf bezig en heeft ze geen tijd om hem op te zoeken. Daarnaast vindt ze reizen met het openbaar vervoer een grote opgave. “Ik zou dat gezien de ernst van de situatie niet zo’n probleem vinden, maar ja…”

Ook voelt ze zich niet prettig in de kamer waarin Illya ligt. “Er hangen hier engelen aan het plafond, dat vindt Sylwia niet prettig. Ze heeft dan het gevoel alsof die engelen naar ons kijken, dus ze slaapt hier niet graag.”

De Telegraaf heeft Sylwia ook om een reactie gevraagd. Ze laat weten ontzettend blij te zijn dat Illya er nog is, maar gaat niet concreet in op de reden van haar afwezigheid. “Hij weet waarom ik niet ben gegaan, dus laat het hem zelf maar vertellen.” Illya geeft aan nog wel telefonisch contact met haar te hebben.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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