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Manchester United ontslaat trainer Carrick na slechte resultaten

Manchester United heeft na een dramatische start van het seizoen trainer Michael Carrick ontslagen. Dat bevestigt de club, waar Oranje-internationals Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee onder contract staan, via de officiële kanalen.

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De positie van Carrick (45) stond onder druk na de slechtste seizoensstart van de club ooit in de Premier League. De nummer 18 van de ranglijst won pas één van de tien gespeelde competitiewedstrijden. Britse media meldden dinsdag al dat algemeen directeur Omar Berrada, technisch directeur Jason Wilcox en de invloedrijke aandeelhouder Jim Ratcliffe een dag later in Monaco over de toekomst van Carrick zouden beslissen.

Oud-speler Carrick volgde in januari de ontslagen Ruben Amorim op en wist de club het afgelopen seizoen nog naar de derde plaats te leiden. Hij tekende in mei een contract voor twee jaar.

Opvolger

Mauricio Pochettino wordt genoemd als nieuwe trainer. De Argentijn heeft nog een contract als bondscoach van de Verenigde Staten tot medio 2030. Pochettino (54) was eerder in Engeland trainer bij Southampton, Tottenham Hotspur en Chelsea. United zegt „zo snel mogelijk” een permanente opvolger te willen aanstellen.

„Michael is en blijft een legende van Manchester United. Net als in zijn tijd als speler heeft hij zich tijdens zijn terugkeer bij de club met de grootste toewijding en professionaliteit opgesteld. Zijn prestaties van het afgelopen seizoen zullen altijd met warme gevoelens worden herinnerd”, aldus de club op de eigen website.

United is sinds het vertrek van trainer Alex Ferguson in 2013 ver weggezakt. Onder anderen Louis van Gaal (2014-2016) en Erik ten Hag (2022-2024) zaten sindsdien op de bank van United.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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