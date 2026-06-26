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‘Dokter ChatGPT’ wordt beter in het stellen van diagnoses, maar artsen blijven onmisbaar

Steeds meer mensen typen hun klachten eerst in ChatGPT voordat ze een afspraak maken met de huisarts. En dat is niet zo vreemd: kunstmatige intelligentie wordt razendsnel beter in het herkennen van ziektes. Toch waarschuwen onderzoekers dat een goede diagnose nog niet hetzelfde is als goede zorg.

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Juist als het gaat om de behandeling blijft de menselijke arts voorlopig onmisbaar.

AI stelt steeds nauwkeurigere diagnoses

Een kind met koorts en oorpijn. Een 65-jarige vrouw die tijdens haar dagelijkse wandeling plotseling sneller buiten adem raakt. Het zijn voorbeelden van klachten die steeds vaker eerst aan een AI-chatbot worden voorgelegd.

En met succes, blijkt uit onderzoek. Een studie uit april van 2026 laat zien dat het AI-model o1 van OpenAI bij ingewikkelde medische casussen een nauwkeurigheid van 78 procent behaalde. Daarbij presteerde het model zelfs beter dan ervaren artsen bij het stellen van diagnoses op de spoedeisende hulp.

Ook een eerder onderzoek uit 2024 kwam tot een opvallende conclusie: ChatGPT stelde bij complexe gevallen vaker de juiste diagnose dan artsen. Zelfs als die artsen de chatbot als hulpmiddel mochten gebruiken.

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Diagnose is pas het begin

Toch is een juiste diagnose volgens onderzoekers slechts de eerste stap. Minstens zo belangrijk is de vraag: wát doe je vervolgens? Een arts moet beslissen welke behandeling het beste past, of er aanvullend onderzoek nodig is en of een patiënt direct moet worden behandeld of juist beter kan afwachten. Daarbij spelen veel meer factoren mee dan alleen de ziekte zelf.

Volgens de onderzoekers blinkt AI vooral uit in patroonherkenning. Net als artsen koppelt een taalmodel symptomen aan ziektes die vaak samen voorkomen. Maar zodra meerdere behandelopties mogelijk zijn, wordt het ingewikkelder.

De beste behandeling verschilt per patiënt

De onderzoekers illustreren dat met twee mannen van 68 jaar die allebei dezelfde vorm van prostaatkanker hebben. Medisch gezien kunnen ze dezelfde behandeling krijgen, maar toch maken hun artsen een andere keuze.

De eerste man is verder gezond en ervaart veel stress bij het idee dat de kanker onbehandeld blijft. Hij kiest daarom voor een operatie of bestraling. De tweede man kampt al jaren met ernstig hartfalen. Voor hem vormt die aandoening een veel groter risico dan de langzaam groeiende tumor. Zijn arts adviseert daarom om de kanker voorlopig alleen goed in de gaten te houden. In beide gevallen is de keuze medisch verantwoord, maar de persoonlijke situatie maakt het verschil.

AI kent jouw verhaal niet

Volgens de onderzoekers ligt daar precies de kracht van een arts. Die kent vaak de medische voorgeschiedenis van een patiënt, weet welke behandelingen eerder wel of niet aansloegen en begrijpt welke risico’s iemand bereid is te nemen.

AI kan statistieken geven en behandelopties op een rij zetten, maar weet niet hoe iemand omgaat met onzekerheid of welke persoonlijke omstandigheden meespelen.

ChatGPT is een hulpmiddel, géén vervanger

Voor eenvoudige klachten kan een AI-chatbot volgens de onderzoekers zeker nuttig zijn. Het kan mensen helpen om beter voorbereid naar de huisarts te gaan of sneller te herkennen wanneer medische hulp nodig is.

Maar zodra beslissingen moeten worden genomen over behandelingen of wanneer onzekerheid een rol speelt, blijft het oordeel van een arts volgens de onderzoekers essentieel. Een chatbot kan veel informatie geven, maar uiteindelijk vraagt goede zorg om iets wat AI nog niet bezit: kennis van de persoon achter de patiënt.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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