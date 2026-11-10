Dries, Dave en Donny Roelvink dragen kist van goede vriend Gunter Zwierski: ‘Moeilijk om hem te zien aftakelen’
Dries Roelvink heeft vandaag samen met zijn zoons Dave en Donny en enkele anderen de kist van Gunter Zwierski gedragen. Het betrof de begrafenis van een man met wie hij tientallen jaren bevriend was.
Zoon Dave en vader Dries deelden de beelden, die je hierboven ziet, op Instagram. Gunter Zwierski was niet alleen een goede vriend van de familie Roelvink, maar lange tijd ook de chauffeur en begeleider van zanger Dries. De man overleed in de nacht van 2 op 3 november op 88-jarige leeftijd. Hij werd geboren in Dortmund en stierf in Zaandam.
Vriend van Dries Roelvink kon niet in een verzorgingshuis terecht
Dries Roelvink kondigde de begrafenis van Zwierski gisteren aan: “Ik zou bijna zeggen: komt allen. De koffie staat klaar!” De twee mannen kenden elkaar al zo’n veertig jaar. De zanger meldde daarover vorige week: “Afgelopen nacht is Gunter overleden. Lieve vriend, bedankt voor je trouwe vriendschap, 40 jaar lang. Vergeten doen we je nooit.”
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Zwierski had al langere tijd gezondheidsproblemen, maar door lange wachttijden was er geen plek in een verzorgingshuis. De vriend van de Roelvinks woonde daarom noodgedwongen bij zijn zoon. Dries Roelvink vertelde eerder dat hij het lastig vond om hem te zien aftakelen. Na een gezamenlijke lunch kon zijn oudere gabber zich het bezoek later niet meer herinneren.
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