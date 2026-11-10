Na TikTok nu mogelijk ook Vinted: VK wil kinderen onder de 16 weren van verkoopplatforms
Even snel een shirtje verkopen, op zoek naar een tweedehands tas of een paar schoenen scoren voor een klein prijsje. Voor veel jongeren is Vinted een bekende app. Maar als het aan de Britse regering ligt, mogen kinderen onder de 16 jaar er straks mogelijk geen gebruik meer van maken. Het Verenigd Koninkrijk onderzoekt namelijk of ook verkoopplatforms als Vinted en eBay onder een leeftijdsverbod moeten vallen.
Het plan is opvallend, want waar eerder vooral sociale media onder vuur lagen, kijkt de Britse regering nu ook naar andere online platforms. Eerder schreven we al over het Britse plan om sociale media voor jongeren onder de 16 te verbieden. De mogelijke uitbreiding naar verkoopapps heeft te maken met de veiligheid van kinderen.
Waarom zijn de chatfuncties van Vinted en eBay een risico voor kinderen?
De Britse minister van Cultuur Lisa Nandy zegt dat de regering serieus kijkt naar een verbod voor kinderen onder de 16 op online verkoopplatforms. De zorgen richten zich vooral op de chatfuncties. Via die berichtenfuncties kunnen kopers en verkopers rechtstreeks contact met elkaar opnemen. Volgens de Britse regering kan dat ook risico’s opleveren voor jonge gebruikers.
Zo bestaat de zorg dat volwassenen via deze platforms contact zoeken met kinderen met verkeerde bedoelingen. De organisatie The Children’s Society waarschuwde eerder dat jongeren die geld nodig hebben via verkoopplatforms kunnen worden benaderd. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gevraagd om expliciete foto’s te sturen in ruil voor geld of worden verleid met cadeaus.
Ook Depop en Facebook Marketplace: 19 procent gebruikt eBay
Het gaat mogelijk niet alleen om Vinted en eBay. Ook tweedehandsplatform Depop en Facebook Marketplace worden genoemd als diensten die onder de plannen kunnen vallen.
Dat jongeren deze platforms gebruiken, blijkt uit cijfers van de Britse mediawaakhond Ofcom. Van de kinderen tussen de 8 en 14 jaar gebruikt 19 procent maandelijks eBay. Voor Vinted ligt dat aandeel op 15 procent.
De Britse regering wil met de maatregelen voorkomen dat kinderen via online platforms in contact komen met onbekenden die misbruik van hen kunnen maken. Het gaat op dit moment nog om een plan dat wordt onderzocht. Er is dus nog geen definitief besluit genomen over een verbod op Vinted en eBay.
Wanneer kan het Britse Vinted-verbod voor jongeren onder de 16 ingaan?
Het mogelijke verbod op verkoopplatforms staat niet los van de bredere plannen van het Verenigd Koninkrijk om kinderen online beter te beschermen. Het land wil ook sociale media als TikTok, Instagram en Facebook verbieden voor jongeren onder de 16 jaar. Die regels moeten naar verwachting in het voorjaar van 2027 ingaan.
Of ook Vinted, eBay en andere verkoopplatforms daadwerkelijk onder de leeftijdsgrens gaan vallen, moet nog blijken. De Britse regering werkt de plannen de komende tijd verder uit.
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