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Dries Roelvink (67) vindt liefdesverdriet van zoons Dave en Donny moeilijk om te zien: ‘Ik voel de pijn’

Dries Roelvink vindt het moeilijk om te zien dat het „wat minder” gaat met zijn zoons. „Als Dave en Donny liefdesverdriet hebben, voel ik de pijn”, vertelt de volkszanger vandaag in een interview met De Telegraaf. De Roelvink-broers verbraken recent hun relaties.

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Enkele weken geleden maakte Dave Roelvink bekend dat hij en zijn vriendin Marijn Kuipers uit elkaar zijn. Broer Donny deed daarover al een boekje open na het profboksdebuut van Dave. Je hoort hem in de video boven dit artikel. Een paar maanden eerder liep ook de relatie van Donny Roelvink zelf stuk. Hij kwam onlangs echter nog meer in het nieuws toen hij, als moslim, naar buiten bracht dat zijn vriendin geen mannelijke personal trainer mag hebben.

Dries Roelvink en zoons hebben nauwelijks geheimen voor elkaar

„Als vader wil je je kinderen omarmen en helpen”, meldt vader Dries Roelvink vandaag. „Als Dave en Donny hun hart willen luchten of gewoon hun problemen met me willen delen, dan ben ik er voor ze. We hebben een heel hechte band. We kennen nauwelijks geheimen voor elkaar.”

Op de liefdesbreuk van Dave Roelvink en Marijn Kuipers werd de afgelopen tijd nogal heftig gereageerd, vooral door mensen die de twee persoonlijk helemaal niet kennen. Marijn plaatste daarop een openhartige TikTok-video, om te laten weten hoe respectloos zij de reacties vindt.

Liefdesperikelen en regelmatig negatief in het nieuws

Dries Roelvink vindt het fijn dat hij niet de enige is bij wie zijn zoons hun hart kunnen luchten. „Dat kunnen ze ook bij Luciënne, hun moeder en mijn ex. Ze kunnen ook altijd terecht bij Honoria, met wie ik inmiddels zestien jaar getrouwd ben. Ik denk dat Luciënne en Honoria voor Dave en Donny belangrijker zijn dan ik. Bij hen kunnen ze zich nog beter uiten dan bij mij.”

Naast de aandacht voor hun liefdeslevens zijn de broers regelmatig negatief in het nieuws geweest, onder meer door rechtszaken en vrouwonvriendelijke opmerkingen. „Je hoeft het niet altijd eens te zijn met hoe ze leven en wat ze doen, en je mag ook kritiek op ze hebben, maar slecht zijn ze zeker niet. Ik ben trots op het feit dat ze mijn kinderen zijn”, verklaart Roelvink tot slot.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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