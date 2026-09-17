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André Hazes bespaarde 260.000 euro door stoppen met drank en drugs

Het leven van André Hazes (32) stond jarenlang in het teken van drank en drugs, maar inmiddels is de zanger al vijf jaar clean. In de podcast ADHAZES staat hij stil bij deze bijzondere mijlpaal en onthult hij hoeveel geld hij sindsdien heeft bespaard.

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De mijlpaal was in eerste instantie aan hem voorbijgegaan. „Ik werd vanochtend wakker en toen was ik het even vergeten”, vertelt hij aan zijn zus Roxeanne. Zijn vriendin Noa was het echter niet vergeten en had een lieve kaart voor hem geschreven om hem aan deze bijzondere dag te herinneren.

Drank- en drugsverleden van André Hazes

De zanger stopte op 14 september 2021 met het gebruik van alcohol en drugs. „Het is een grote prestatie, waar ik trots op ben.” Hoewel zijn drank- en drugsverleden al een tijdje achter hem ligt, hebben zijn begeleiders hem wel geadviseerd om bij zulke mijlpalen stil te blijven staan.

André is nog altijd blij met de hulp die hij destijds kreeg. „Ik geloof zo in wat ik heb gedaan en wat mij is geleerd. Ik weet dat dit probleem bij zoveel mensen in Nederland speelt en dat hulp moeilijk is. Ik ben nog altijd dankbaar voor de plek waar ik ben geweest.”

Flink bedrag bespaard

Als Roxeanne hem vervolgens vraagt of hij enig idee heeft hoeveel geld hij sindsdien heeft bespaard, laat André weten dat hij dat toevallig bijhoudt in een app. Hij pakt zijn telefoon erbij en deelt het duizelingwekkende bedrag. „Ik heb 260.000 euro bespaard”, onthult hij.

André legt uit dat hij voor die berekening uitgaat van duizend euro per week. Dat bedrag besteedde hij naar eigen zeggen niet alleen aan alcohol en drugs, maar ook aan het gedrag dat daaruit voortkwam. „In de stad grote flessen kopen, indruk willen maken op de hele wereld.”

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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